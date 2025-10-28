Fiorenza, scoperta fabbrica di borse false Dior, Balenciaga e Fendi

A Firenze, una complessa operazione della Guardia di Finanza ha portato alla luce un sofisticato sistema di contraffazione di accessori di lusso, culminando nel sequestro di oltre 3.200 borse contraffatte, recanti i prestigiosi loghi di marchi come Dior, Balenciaga e Fendi.

L’intervento, mirato a salvaguardare l’economia nazionale e a tutelare il valore del Made in Italy, evidenzia la persistente minaccia rappresentata dalla contraffazione, fenomeno che erode la libera concorrenza e danneggia profondamente il tessuto produttivo italiano.

L’indagine, condotta dal 2° Nucleo Operativo Metropolitano, è iniziata con un controllo di routine in un negozio di articoli per la moda.

L’assenza di autorizzazioni e documentazione comprovante l’origine dei prodotti esposti ha destato immediatamente i sospetti dei militari, portando al rinvenimento delle prime 210 borse false, l’apice di una catena ben più ampia.

Le successive attività investigative hanno condotto i finanzieri a una pelletteria situata nella zona industriale dell’Osmannoro, identificata come il fulcro della produzione illegale.

Al momento del sopralluogo, il titolare, anch’egli di nazionalità cinese, veniva sorpreso a tentare di occultare un ingente numero di articoli contraffatti.

La perquisizione ha svelato un vero e proprio laboratorio di falsificazione, completo di attrezzature e materiali, che ha consentito il sequestro di ulteriori 3.000 borse, testimonianza di una capacità produttiva notevolmente elevata e di una pianificazione accurata.

L’impiego di tecniche di riproduzione sofisticate, finalizzate a minimizzare le differenze rispetto agli originali, sottolinea la complessità e l’ingegnosità dei contraffattori, che mirano a ingannare consumatori e a eludere i controlli.

Oltre al danno economico diretto per le case di moda, la contraffazione alimenta attività illegali collegate, come il riciclaggio di denaro e il finanziamento di organizzazioni criminali.

I responsabili, individuati come il titolare del negozio al dettaglio e quello della pelletteria, sono stati denunciati per contraffazione, ricettazione e, potenzialmente, altri reati connessi alla gestione illecita di attività commerciali.

Le indagini, tuttora in corso, sono focalizzate sull’identificazione di ulteriori soggetti coinvolti lungo l’intera filiera distributiva, dalla produzione alla commercializzazione, con l’obiettivo di smantellare completamente l’organizzazione criminale e recuperare i proventi illeciti.

L’episodio rimarca l’importanza di un continuo e rafforzato impegno da parte delle autorità, in collaborazione con le aziende del settore, per contrastare efficacemente questo fenomeno che mina la reputazione del Made in Italy e la fiducia dei consumatori.