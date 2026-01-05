Tosca al Maggio Musicale: un dramma appassionato tra passato e presente.

Il dramma appassionato e il pathos travolgente di *Tosca* di Giacomo Puccini ritornano a illuminare il palco del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, in una nuova rappresentazione che promette di risvegliare emozioni profonde.

Dall’11 al 17 gennaio, sotto la direzione scenica di Massimo Popolizio e la bacchetta del maestro Michele Gamba, il pubblico fiorentino avrà l’opportunità di immergersi nuovamente in questa titanica opera, riproposta in un allestimento che riprende la suggestiva interpretazione del maggio 2024.

Lungi da una semplice trasposizione storica, la visione di Popolizio trasporta l’azione in una Toscana idealizzata, specchio di una Roma che si staglia tra le ombre degli anni ’20 e la decadenza degli anni ’30 del Novecento.

Un’epoca di transizione, segnata da tensioni politiche, correnti artistiche contrastanti e un senso palpabile di precarietà, che risuona profondamente nel tormentato rapporto tra i personaggi.

L’allestimento non si limita a ricostruire un’ambientazione, ma intende evocare l’atmosfera di un’epoca, restituendo la complessità del contesto storico e sociale che ha ispirato Puccini.

Il cast, di altissimo livello, incarna le figure emblematiche del dramma.

Chiara Isotton e Marta Mari, a turno, daranno voce alla disperata e passionale Floria Tosca, una donna forte e indipendente, divisa tra l’amore per Cavaradossi e la sua dignità di artista.

Vincenzo Costanzo e Bror Magnus T›denes si confronteranno con l’interpretazione del pittore Mario Cavaradossi, un uomo idealista e ribelle, simbolo della lotta per la libertà.

Alexey Markov e Claudio Sgura assumeranno il ruolo del perfido e spietato Barone Scarpia, l’antagonista che incarna la forza oppressiva del potere politico.

*Tosca* è un’opera che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del melodramma.

Con le sue arie memorabili, i suoi cori potenti e la sua trama avvincente, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.

La sua presenza nel repertorio del Maggio Musicale Fiorentino, con ben diciassette rappresentazioni nel corso delle stagioni, testimonia la sua popolarità e la sua rilevanza artistica.

Questo nuovo allestimento, fedele allo spirito dell’opera ma arricchito da una nuova interpretazione scenica, si propone di offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile, un viaggio emozionante nel cuore di un capolavoro immortale.

L’attenzione al dettaglio, la cura nella direzione musicale e la qualità delle interpretazioni promettono un’immersione totale nel mondo di Puccini, un’occasione unica per riscoprire la potenza e la bellezza di *Tosca*.