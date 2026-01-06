Pisa-Como 0-3: ko severo per il Pisa, sollevati interrogativi

Il Pisa Athletic Football Club incassa una severa sconfitta interna per 0-3 contro il Como 1907, in un incontro cruciale valido per la diciannovesima giornata della Serie A.

La partita, disputatasi al Matusa, ha evidenziato le difficoltà del Pisa a contenere un Como in netta crescita, capace di imporre il proprio gioco e di sfruttare al meglio le debolezze della difesa pisana.

La partita si è sbloccata al minuto 68, quando il centrocampista del Como, Perrone, ha siglato il vantaggio ospite con un tiro preciso e angolato, eludendo la risposta del portiere pisano.

Il gol ha spezzato l’equilibrio, proiettando il Como in una posizione di superiorità psicologica e tattica.

La pressione del Como si è concretizzata ulteriormente al 76′ con la rete di Douvikas, abile a sfruttare un’incertezza difensiva e a concludere a rete con freddezza.

La doppietta di Douvikas si è completata con un rigore trasformato con precisione al 96′, una punizione per un fallo commesso in area da un difensore pisano.

Il fallo stesso ha rappresentato un sintomo della disorganizzazione e della frustrazione che hanno caratterizzato la squadra di casa nel corso dell’incontro.

La prestazione del Pisa è stata segnata da una scarsa lucidità in fase offensiva, con un’incapacità di creare occasioni da gol pericolose.

La manovra è apparsa lenta e prevedibile, incapace di mettere in difficoltà la difesa avversaria.

In difesa, invece, si sono evidenziate lacune interpretative e difficoltà nell’anticipare i movimenti degli attaccanti del Como.

Il risultato finale, oltre a costare tre punti fondamentali per la classifica, solleva interrogativi sulla tenuta mentale e sulla capacità di reazione della squadra pisana.

La partita contro il Como ha messo a nudo alcune fragilità che dovranno essere affrontate con urgenza per evitare ulteriori battute d’arresto e per raggiungere gli obiettivi stagionali.

L’analisi delle cause della sconfitta, con particolare attenzione alla fase difensiva e alla creazione di gioco, si rivelerà cruciale per il tecnico e per l’intera compagine pisana.

La partita, al di là del risultato, dovrà fungere da lezione e da stimolo per un futuro più roseo.