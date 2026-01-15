Banca Mps e Grana Padano: un’alleanza da 500 milioni

Banca Monte dei Paschi di Siena e il Consorzio di Tutela del Grana Padano siglano una partnership strategica, un’alleanza volta a catalizzare la crescita e la resilienza di un comparto produttivo di primaria importanza per il tessuto economico e culturale italiano.

Questo accordo va ben oltre una semplice collaborazione finanziaria; si configura come un ecosistema di supporto integrato, progettato per rispondere alle sfide complesse che la filiera del Grana Padano Dop si trova ad affrontare nel contesto globale.



L’iniziativa si articola attorno a un ambizioso plafond creditizio di 500 milioni di euro, disponibile fino al 2027, che rappresenta un motore di investimento per le aziende associate.

Questo capitale, non è concepito come un semplice finanziamento, ma come un catalizzatore per stimolare l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento delle infrastrutture e l’adozione di pratiche sostenibili lungo l’intera filiera, dalla produzione del latte alla stagionatura del formaggio.

Il canale prioritario e i tempi di valutazione accelerati testimoniano l’impegno concreto di Banca Mps a supportare tempestivamente le esigenze delle imprese.

L’accordo si focalizza sulla promozione di una crescita sostenibile, che tenga conto non solo degli aspetti economici ma anche di quelli sociali e ambientali.



Viene prevista un’offerta di consulenza specialistica, mirata a fornire alle aziende gli strumenti necessari per ottimizzare la gestione aziendale, migliorare l’efficienza produttiva e affrontare le sfide legate alla transizione verso un’economia a basso impatto ambientale.



La cultura finanziaria assume un ruolo centrale, con iniziative volte a rafforzare le competenze gestionali degli imprenditori e dei loro collaboratori, promuovendo una governance aziendale trasparente e responsabile.

Dimitri Bianchini, Chief Commercial Officer di Mps, sottolinea l’orgoglio di collaborare con un Consorzio custode di un’eccellenza agroalimentare riconosciuta a livello mondiale.

Renato Zaghini, Presidente del Consorzio, evidenzia come questa partnership, radicata in una storica relazione di fiducia con Banca Mps, permetta alle aziende del Grana Padano di concretizzare le proprie strategie di sviluppo, allocando risorse in modo mirato e in linea con le proprie dimensioni e obiettivi.



L’accordo rappresenta un tassello fondamentale per la salvaguardia e l’evoluzione di un prodotto che incarna i valori della tradizione, della qualità e dell’autenticità del Made in Italy, rafforzando la sua posizione di leader nel mercato globale e garantendo la continuità di una filiera produttiva che impiega migliaia di persone e contribuisce in modo significativo all’economia nazionale.



Si tratta di un investimento nel futuro del Grana Padano, un futuro sostenibile, innovativo e competitivo.

