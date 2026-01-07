Emanuele Galeppini, Genoa in lutto: un talento del golf spezzato.

La comunità genovese si prepara ad accogliere il dolore e il ricordo di Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf italiano, strappato alla vita a soli 16 anni nella tragedia di Crans-Montana.

Un lutto profondo che ha colpito la città e l’intero mondo dello sport, lasciando un vuoto incolmabile.

Con discrezione e profondo rispetto per la loro sofferenza, i genitori di Emanuele hanno scelto di mantenere riservata la sede delle esequie, un gesto che riflette la loro necessità di trovare un momento di raccoglimento intimo e privato in un’occasione così dolorosa.

La scelta di non rendere pubblico il luogo del funerale è un invito a rispettare il loro dolore e a concentrarsi sulla memoria del giovane talento.

La camera ardente, allestita nella cappella della chiesa dei frati cappuccini, all’interno del Policlinico San Martino, continua ad accogliere i messaggi di cordoglio e i ricordi dei numerosi amici, compagni di squadra, allenatori e persone che hanno avuto la fortuna di conoscere Emanuele.

Un flusso costante di persone, silenziose e commosse, si reca a portare un fiore, una parola di conforto, un gesto di vicinanza alla famiglia, travolta da un dolore immenso.

La scomparsa di Emanuele Galeppini rappresenta una perdita non solo per la sua famiglia, ma per l’intero panorama sportivo italiano.

Il giovane golfista, con il suo talento e la sua passione, aveva davanti a sé un futuro brillante, fatto di successi e di ambizioni.

Era un atleta promettente, un ragazzo solare e amabile, una persona stimata e amata da tutti coloro che lo conoscevano.

La tragedia di Crans-Montana ha spezzato una giovane vita, interrompendo un percorso pieno di speranze e di sogni.

La comunità genovese, e il mondo del golf, piange la perdita di un talento precoce, un ragazzo che aveva la passione per lo sport e l’amore per la vita.

Oltre al dolore e alla commozione, emergono ricordi di un ragazzo generoso, un amico leale, un compagno di squadra affidabile.

Emanuele lascia un’eredità di passione, dedizione e sportività che continuerà a ispirare le nuove generazioni di golfisti.

La sua memoria sarà custodita con affetto e gratitudine, e il suo talento non sarà dimenticato.