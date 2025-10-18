Furti a Genova: escalation di criminalità al terminal Flixbus

A Genova, una serie di episodi di furto a danno di viaggiatori presso il terminal Flixbus di piazza Fanti d’Italia, in prossimità della stazione della metropolitana, ha portato all’arresto di diversi individui e alla denuncia di altri, evidenziando una preoccupante escalation di attività criminali mirate a sfruttare la vulnerabilità dei passeggeri in transito.

La dinamica dei furti si è rivelata articolata e ben organizzata, suggerendo una potenziale struttura criminale alla base degli eventi.

In un primo caso, un uomo di origine algerina è stato sorpreso in flagrante mentre si allontanava con un bagaglio sospetto, in procinto di cederlo a due complici.

La vittima, ignara dell’accaduto, giunta a Milano, ha sporto denuncia, consentendo il recupero completo del contenuto della valigia, comprensivo di effetti personali, abbigliamento e un computer portatile.

L’arrestato, oltre al reato di furto, è stato accusato anche di aver fornito false generalità agli agenti.

I due acquirenti della refurtiva, a loro volta, sono stati denunciati per ricettazione, aggravando la complessità del quadro criminale.

Successivamente, un’ulteriore pattuglia della Polizia Locale, sempre nella stessa area, ha notato comportamenti sospetti, preludio di un secondo, ben orchestrato, episodio.

Si è verificato in concomitanza con l’arrivo del Flixbus linea 510.

Tre uomini, presumibilmente coordinati tramite auricolari, si sono avvicinati al pullman, uno dei quali assumeva il ruolo di “palo” per distrarre l’attenzione.

Gli altri due, approfittando della confusione, si sono impossessati di due trolley.

La sequenza successiva ha visto il “palo” e uno dei complici dirigersi verso via Alpini d’Italia con una valigia rossa, venendo prontamente fermati dagli agenti.

Il terzo individuo, resosi conto di essere scoperto, ha tentato la fuga, abbandonando una seconda valigia dopo un breve inseguimento di circa 40 metri.

Il trolley recuperato è stato restituito al legittimo proprietario, mentre le indagini sono in corso per identificare il possessore della seconda valigia abbandonata.

Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza del terminal e sulla necessità di implementare misure più stringenti per prevenire ulteriori episodi di furto.

L’utilizzo di dispositivi di comunicazione come gli auricolari suggerisce un livello di pianificazione sofisticato, evidenziando la potenziale presenza di una rete criminale specializzata nel targeting di viaggiatori vulnerabili.

L’episodio sottolinea la necessità di una maggiore collaborazione tra le forze dell’ordine, le compagnie di trasporto e le autorità locali per garantire la sicurezza e la tranquillità dei passeggeri che utilizzano il servizio Flixbus a Genova.

È cruciale intensificare la sorveglianza, migliorare l’illuminazione e sensibilizzare i viaggiatori a prestare maggiore attenzione ai propri effetti personali.