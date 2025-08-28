Genoa-Juventus: Ekuban torna, Vieira cambia schemi

Il Genoa si prepara ad affrontare la Juventus con un’atmosfera carica di speranza, alimentata dal recupero di Caleb Ekuban, tornato a disposizione dopo un periodo di stop per un affaticamento muscolare.

L’attaccante, reintegrato nel gruppo squadra e in miglioramento progressivo, rappresenta un’arma in più nel pacchetto offensivo, anche se non ancora al culmine della forma fisica.

Unica assenza rilevante resta quella del difensore Otoa, a confermare l’ampia rosa a disposizione di Patrick Vieira.

L’allenatore, conscio della pericolosità avversaria, sembra intenzionato a stravolgere l’approccio tattico rispetto alla partita inaugurale contro il Lecce.

Le recenti sedute di allenamento hanno visto la sperimentazione di diverse configurazioni, una chiara indicazione dell’evoluzione del pensiero tecnico di Vieira.

L’esperienza del match contro una formazione di pari livello ha evidenziato la necessità di un assetto più difensivo, bilanciando l’aggressività offensiva con una maggiore solidità nel comparto arretrato.

La precedente formazione, schierata con un tridente avanzato e una punta centrale, non ha prodotto i risultati attesi, suggerendo la necessità di una revisione strategica.

La competizione per un posto da titolare si fa sempre più intensa.

Ostigard, Sabelli e Malinovskyi si contendono ambiti ruoli, dimostrando la profondità e la versatilità del gruppo.

In avanti, il duello tra Colombo, Ekhator e Vitinha si prospetta cruciale.

Colombo, attualmente favorito, dovrà confermare le proprie qualità, consapevole della pressione esercitata dai suoi diretti concorrenti.

Vieira, chiamato a gestire un gruppo motivato e desideroso di dimostrare il proprio valore, dovrà operare scelte delicate, tenendo conto non solo delle caratteristiche tecniche dei singoli giocatori, ma anche della loro condizione psicofisica e della necessità di trovare l’equilibrio perfetto tra difesa e attacco.

La partita contro la Juventus rappresenta un banco di prova importante, un’opportunità per il Genoa di dimostrare di aver tratto gli insegnamenti dal passato e di essere pronto ad affrontare le sfide che il campionato riserva.

L’obiettivo è chiaro: interpretare al meglio il momento, sfruttando al massimo le risorse a disposizione e confermando il proprio potenziale in un campionato sempre più competitivo.

La ripresa di Ekuban, unitamente alla capacità di Vieira di adattare la squadra alle diverse situazioni di gioco, potrebbe rivelarsi la chiave per un risultato positivo.