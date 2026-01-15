Cabina di Regia Formez-Abruzzo: Innovazione e Modernizzazione per la Regione

A Roma si è ufficialmente costituita la Cabina di Regia Formez-Regione Abruzzo, un organismo strategico frutto di un accordo pluriennale (2025-2029) volto a potenziare la capacità amministrativa e a stimolare l’innovazione nei servizi resi alla cittadinanza abruzzese.

L’accordo, siglato dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e dal Presidente di Formez, Giovanni Anastasi, segna l’avvio di un percorso collaborativo finalizzato a una trasformazione profonda dell’amministrazione regionale.

La costituzione della Cabina di Regia, avvenuta presso la sede di Formez, ha visto la partecipazione di figure chiave della Regione Abruzzo, tra cui il Direttore Generale Vincenzo Rivera e il Capo di Gabinetto Stefano Cianciotta, affiancati dai vertici di Formez, a testimonianza dell’importanza strategica dell’iniziativa.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per presentare alla Regione Abruzzo le soluzioni innovative sviluppate da Formez a supporto delle Pubbliche Amministrazioni, un ventaglio di strumenti volti a ottimizzare i processi e a migliorare l’efficienza.

Il Presidente Marsilio ha sottolineato come questa Cabina di Regia costituisca un passo fondamentale in un percorso di modernizzazione dell’amministrazione, orientata a una maggiore prossimità ai cittadini e a una gestione più efficiente delle risorse.

L’accordo quadro definisce un solido quadro di collaborazione, focalizzato sulla qualità dei servizi offerti e sulla valorizzazione del capitale umano interno alla Regione.

Le aree di intervento prioritarie – innovazione digitale, formazione continua del personale, gestione strategica dei fondi europei, comunicazione istituzionale efficace – emergono come elementi cruciali per affrontare le sfide complesse che attendono la Pubblica Amministrazione nel contesto socio-economico attuale.

La partnership con Formez, in particolare, consente alla Regione Abruzzo di rafforzare la sua capacità di intercettare le opportunità offerte dai finanziamenti europei e dalle politiche di coesione, traducendole in progetti concreti per lo sviluppo territoriale.

Per Giovanni Anastasi, Presidente di Formez, l’attivazione della Cabina di Regia testimonia la fiducia che la Regione Abruzzo ripone nell’Istituto, un riconoscimento che stimola a un impegno ancora maggiore.

Questa struttura rafforzerà le sinergie tra i due enti, promuovendo una collaborazione basata sulla trasparenza, la condivisione di competenze e l’orientamento ai risultati.

L’azione della Cabina di Regia si articola in diverse aree strategiche: ottimizzazione della programmazione e gestione delle risorse finanziarie, sia europee che nazionali; implementazione di soluzioni innovative per la digitalizzazione dei processi amministrativi; sviluppo di programmi di reclutamento, inserimento e valorizzazione del personale; creazione di una comunicazione istituzionale mirata e trasparente; e promozione del territorio regionale, con l’obiettivo di incrementare la sua attrattività a livello nazionale e internazionale.

Il focus non è solo sull’efficienza, ma anche sulla costruzione di una Pubblica Amministrazione più agile, inclusiva e capace di rispondere efficacemente alle esigenze di un territorio in continua evoluzione.