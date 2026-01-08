Premio Cambi: premia l’impresa italiana

L’edizione 2026 del Premio Nazionale “Cambiamenti” si configura come un’iniziativa strategica volta a catalizzare e promuovere la vivacità imprenditoriale italiana, con un focus inedito sulle realtà nate negli ultimi cinque anni.

La Cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) intende, attraverso questo premio, non solo celebrare l’innovazione, ma anche fornire un ecosistema di supporto concreto per le nuove imprese e i mestieri artigianali, pilastri fondamentali del tessuto economico nazionale.

Bernardo Sofia, vicepresidente nazionale Cna e presidente Cna Abruzzo, ha sottolineato l’evoluzione del premio, elevandolo a piattaforma di eccellenza per l’imprenditoria giovanile e l’innovazione.

L’accordo con il Ministero dell’Istruzione, guidato da Valditara, testimonia l’impegno della Cna a coinvolgere attivamente le nuove generazioni, riconoscendo il loro potenziale come motore di cambiamento e creatività.

Il Premio “Cambiamenti” si distingue per la sua capacità di identificare e coltivare talenti nascenti, come dimostrato nel 2018 con l’identificazione di una start-up che, grazie al riconoscimento, ha percorso una traiettoria di crescita significativa, raggiungendo risultati di rilievo.

Questa storia esemplifica la capacità del premio di agire come acceleratore di crescita, fornendo visibilità, opportunità di networking e accesso a risorse preziose.

Il coordinatore Abruzzo del Premio, Marco Tucci, ha descritto il premio come un “imprinting” che genera un legame duraturo tra le imprese neo-costituite e il mondo della Cna, favorendo l’integrazione di figure chiave all’interno delle strutture associative.

L’obiettivo è quello di creare un circolo virtuoso, in cui l’esperienza e la competenza della Cna si mettono a disposizione delle nuove imprese, mentre le nuove idee e le energie fresche alimentano la crescita dell’associazione.

La scelta di ospitare la finale regionale all’interno di un ateneo abruzzese sottolinea l’importanza della collaborazione tra mondo accademico e mondo imprenditoriale.

Gli studenti universitari saranno coinvolti attivamente nel processo di selezione, diventando giudici e valutatori delle proposte imprenditoriali.

Questo approccio non solo garantisce una valutazione imparziale e qualificata, ma stimola anche l’interesse degli studenti verso l’imprenditoria e la creazione di impresa.

Il tema “Nuove Rotte” incarna lo spirito di esplorazione e di cambiamento che caratterizza il premio.

La dotazione economica, composta da un primo premio di 20.000 euro, un secondo e un terzo di 5.000 euro ciascuno, unitamente a una serie di benefit strategici, mira a fornire un impulso finanziario e operativo significativo per le imprese vincitrici, facilitando la loro crescita e il loro sviluppo sostenibile.

L’iniziativa si pone, quindi, come un investimento nel futuro del Made in Italy, promuovendo l’innovazione, la creatività e l’imprenditorialità giovanile come elementi chiave per la competitività del sistema economico italiano.