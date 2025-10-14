martedì 14 Ottobre 2025
Corsia 90-91 a Milano: scoperta amianto, stop ai lavori

La realizzazione della nuova corsia preferenziale per le linee 90 e 91, un’opera infrastrutturale strategica per il traffico pendolare tra piazzale Zavattari e piazzale Stuparich a Milano, ha incontrato un ostacolo inatteso: la scoperta di amianto in alcune aree del cantiere.
L’episodio, purtroppo non isolato in contesti urbani con una storia industriale significativa, evidenzia la complessità della gestione del patrimonio edilizio e delle infrastrutture in aree precedentemente interessate da attività che hanno fatto uso di materiali oggi riconosciuti pericolosi.
La presenza del materiale fibroso, identificato durante le operazioni di controllo del terreno escavato destinato al riutilizzo, non era stata rilevata nelle precedenti indagini preliminari.

Questo, come spiegato dall’amministrazione comunale, è riconducibile alla sua granulometria estremamente fine e alla sua localizzazione frammentata all’interno del sito.

