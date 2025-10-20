Pamela Genini: il dolore si diffonde, il paese si prepara al lutto.

Il dolore si propaga dalla metropoli alla valle, mentre la comunità di Strozza, Bergamo, si prepara ad accogliere le spoglie di Pamela Genini, la giovane donna strappata alla vita in modo brutale a Milano.

Giovedì, alle ore 10:30, le campane della chiesa parrocchiale suoneranno a lutto, segnando l’inizio del commiato da una vita spezzata troppo presto.

La decisione della Procura di Milano, che ha rilasciato il nulla osta per la restituzione della salma, apre ufficialmente il percorso del lutto, permettendo alla famiglia e agli amici di organizzare le cerimonie funebri.

Un sollievo necessario, sebbene non possa lenire l’amarezza e la sofferenza per una perdita così inaspettata e violenta.

La camera ardente sarà allestita mercoledì, a partire dalle ore 13:00, presso la “Sala del commiato Dadda Boffelli” di Villa d’Almè, un luogo che si trasforma in un palcoscenico silenzioso per l’espressione del cordoglio e la condivisione del ricordo.

Questo momento rappresenterà un’occasione per raccogliere le testimonianze di coloro che hanno conosciuto Pamela, per condividere aneddoti e ricordi che ne celebrino la personalità e per offrire un sostegno tangibile alla famiglia, che affronta un lutto devastante.

L’evento, che coinvolge un intero territorio, solleva interrogativi profondi sulla fragilità umana, sulla vulnerabilità di fronte alla violenza e sulla necessità di una riflessione collettiva sui meccanismi che portano a gesti estremi.

La scomparsa di Pamela, una giovane donna piena di potenziale e di sogni, lascia un vuoto incolmabile non solo per i suoi cari, ma per l’intera comunità che la accoglieva.

La cerimonia funebre, che si preannuncia di grande partecipazione, sarà un momento di preghiera, di commozione e di riappropriazione del senso di umanità, un’occasione per rafforzare i legami sociali e per rinnovare l’impegno a costruire una società più giusta e sicura, dove la vita sia sempre valorizzata e protetta.

Il ricordo di Pamela resterà vivo nei cuori di chi l’ha conosciuta, un monito costante contro l’odio e la violenza, una fiaccola che illumina il cammino verso un futuro di pace e di serenità.