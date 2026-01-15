Starbucks e l’arte e la cultura locale arricchire il brand globale incontrare il fare sistema la sostenibilità.

Starbucks e l’Ecosistema Culturale Milanese: Un Dialogo tra Caffè, Moda e ArteStarbucks affonda le sue radici nella vibrante scena culturale milanese, inaugurando un nuovo capitolo con la presentazione di “The House of Coffee” e una serie di collaborazioni che trascendono il semplice concetto di retail, configurandosi come veri e propri interventi artistici e sociali.

L’iniziativa, curata dall’eclettica Sarah Andelman, fondatrice di Just An Idea, e dall’artista Lucas Zanotto, celebre per il suo immaginario ludico e riconoscibile, si dispiega all’interno della Reserve Roastery, uno spazio pensato per offrire un’esperienza immersiva e premium.

“The House of Coffee” non è un mero evento, ma una piattaforma culturale volta a celebrare l’artigianato, la creatività e l’espressione personale, valori intrinsecamente legati alla visione di Starbucks.

Questa connessione con Milano, città all’avanguardia nella moda e nel design, si traduce in una serie di creazioni in edizione limitata che reinterpretano l’identità del brand americano, infondendola di un’estetica distintivamente italiana.

La collaborazione si materializza in oggetti che comunicano un’estetica contemporanea e funzionale: una giacca impermeabile K-Way, pensata per la vita urbana dinamica; un paio di sci Nordica, simbolo di avventura e stile; e un accessorio inaspettato, un piumino per cani con travel bowl, frutto della partnership con Poldo Dog Couture, che sottolinea l’attenzione di Starbucks verso un pubblico sempre più ampio e attento al lifestyle.

Esther Van Onselen, Vice President Brand e Customer Experience per Europa, Medio Oriente e Africa, evidenzia come Milano sia una fonte di ispirazione cruciale per Starbucks, contribuendo a definire un’esperienza di caffetteria che elevi il concetto stesso di “rituale quotidiano”.

La Reserve Roastery, la location più immersiva in Europa, diventa così il palcoscenico ideale per presentare collaborazioni che incarnano le aspettative di un cliente sempre più esigente.

La visione di “The House of Coffee” si arricchisce ulteriormente con “The Apron Project”, un’iniziativa nata in occasione della Milano Women’s Fashion Week, che vedrà il grembiule, un capo d’abbigliamento iconico e funzionale, trasformarsi in una tela per l’espressione creativa di una selezione di talenti milanesi.

Francesca Ragazzi, Carolina Castiglioni, Sara Battaglia e Galib Gassanoff, figure chiave nel panorama della moda e della cultura italiana, personalizzeranno i grembiuli, trasformandoli in opere d’arte uniche.

Il ricavato della vendita sarà devoluto a enti benefici scelti direttamente dagli artisti coinvolti, consolidando l’impegno sociale di Starbucks.

Parallelamente, l’esposizione delle opere di Lucas Zanotto arricchisce l’ambiente della Reserve Roastery, creando un’esperienza sensoriale completa che mescola l’aroma del caffè con l’estetica giocosa e colorata dell’artista.

“The House of Coffee” e “The Apron Project” non sono semplici iniziative di marketing, ma rappresentano un investimento nella comunità creativa milanese e un impegno a coltivare un dialogo continuo tra caffè, moda, arte e valori sociali.