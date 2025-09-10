Egonu resta a Milano: capitano fino al 2027

Un capitolo cruciale si apre per la Vero Volley Milano, sigillato da un accordo che va ben oltre il semplice rinnovo contrattuale: Paola Egonu, icona indiscussa della pallavolo mondiale, si lega al club lombardo fino al 2027, assumendo contemporaneamente il ruolo di capitano, un riconoscimento che sottolinea la sua leadership e il suo impatto sul team.

L’arrivo di Egonu in Lombardia, nell’estate del 2023, ha rappresentato una svolta per la Vero Volley.

Forte di un palmarès impressionante, costellato di successi a livello nazionale, continentale, globale e olimpico – tre titoli di Nations League a testimonianza della sua eccezionalità – la schiacciatrice ha immediatamente trasfuso energia e ambizione nel club.

In una sola stagione, la squadra ha raggiunto vette inaspettate, disputando finali al cardiopalma sia per lo scudetto che per la Supercoppa italiana, oltre a una significativa presenza nella Coppa Italia e una notevole performance nella CEV Champions League, dimostrando un potenziale inespresso fino a quel momento.

La nomina a capitano non è una mera formalità, ma un atto che eleva Egonu a fulcro del progetto Vero Volley.

Si tratta della prima volta nella sua carriera che la pallavolista assumerà questo ruolo di guida, un onere che accoglie con entusiasmo, consapevole della responsabilità che comporta.

La fascia da capitano rappresenta non solo un simbolo di riconoscimento, ma anche un impegno a guidare le compagne di squadra con l’esempio, a motivarle e a trasmettere loro la stessa passione e determinazione che la contraddistinguono.

“Indossare la fascia da capitano è un onore immenso e una sfida stimolante,” ha dichiarato Egonu, esprimendo la sua determinazione a onorare questo ruolo.

“Sono entusiasta di ritrovare le mie compagne e di iniziare questo nuovo percorso insieme.

Ci aspetta un cammino impegnativo, ma sono fiduciosa che, con coesione, impegno e spirito di squadra, potremo raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.

”Questo rinnovo contrattuale e la nomina a capitano non segnano la conclusione di un capitolo, ma l’inizio di una nuova era per la Vero Volley Milano, un percorso che, sotto la guida di Paola Egonu, promette di essere ricco di emozioni, successi e nuove sfide.

L’accordo testimonia la fiducia reciproca tra la giocatrice e il club, un binomio destinato a lasciare un segno indelebile nella storia della pallavolo italiana.