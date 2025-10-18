Iran: svolta nucleare, sfida al Consiglio di Sicurezza ONU.

L’annuncio del Ministero degli Esteri iraniano segna un punto di svolta nella complessa dinamica del programma nucleare iraniano e delle relazioni internazionali.

La dichiarazione, formulata come diretta conseguenza della scadenza della Risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, proietta l’Iran in una nuova fase, liberandolo, a suo dire, dalle limitazioni imposte a seguito dell’accordo nucleare del 2015 (JCPOA).

Questa interpretazione della scadenza della Risoluzione 2231, considerata da Teheran come un termine ultimo per il mantenimento delle restrizioni, implica una riaffermazione della sovranità iraniana in ambito nucleare.

L’Iran rivendica ora il diritto di operare un programma nucleare civile e, potenzialmente, militare, senza l’interferenza o il controllo del Consiglio di Sicurezza, operando, secondo la sua posizione, all’interno dei parametri del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP).

Tuttavia, l’interpretazione iraniana è controversa.

Mentre la Risoluzione 2231 è scaduta, essa conteneva disposizioni che, in caso di ripristino delle sanzioni, avrebbero potuto riattivare le restrizioni sul programma nucleare.

La questione cruciale è se tale ripristino sia effettivamente avvenuto, un aspetto contestato dalla comunità internazionale, dove la maggior parte dei Paesi considera l’Iran come non ancora in piena conformità con lo spirito e la lettera del JCPOA.

La dichiarazione iraniana pone interrogativi significativi sulla futura traiettoria del programma nucleare.

Pur richiamandosi al TNP, l’assenza di limitazioni, come quelle previste dal JCPOA, apre la strada a un’accelerazione delle attività di arricchimento dell’uranio, potenzialmente verso livelli superiori a quelli consentiti in precedenza.

Questo solleva preoccupazioni sulla possibilità di un’escalation della tensione regionale e sulla proliferazione nucleare.

La comunità internazionale, inclusi i paesi firmatari del JCPOA (Cina, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti), si trova ora di fronte a una scelta cruciale: accettare l’interpretazione iraniana, con i rischi che ne derivano, o cercare un nuovo approccio diplomatico per ripristinare un accordo che garantisca la trasparenza e la verificabilità del programma nucleare iraniano.

L’annuncio iraniano non è solo una questione tecnica o legale; è un atto politico di forte impatto.

Rappresenta un segnale di sfida verso la comunità internazionale, un tentativo di riaffermare la posizione dell’Iran come potenza regionale e un’espressione di frustrazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi economici sperati dall’accordo del 2015, a causa del ritiro degli Stati Uniti e delle successive sanzioni.

La situazione richiede un’analisi attenta e una risposta diplomatica ponderata per evitare un’ulteriore destabilizzazione della regione e garantire la sicurezza globale.