La pretesa statunitense di rivendicare diritti su riserve petrolifere venezuelane, ventilata in dichiarazioni pubbliche, rappresenta una grave e inaccettabile violazione del diritto internazionale e un’offensiva diretta contro la sovranità nazionale del Venezuela.

Questa affermazione, sollevata dal presidente americano e prontamente condannata dalla portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, evidenzia una dinamica geopolitica complessa e intrinsecamente problematica.

Il principio di sovranità nazionale, pilastro fondamentale del sistema internazionale, sancisce il diritto inalienabile di uno Stato a esercitare il controllo esclusivo sul proprio territorio, incluse le risorse naturali ivi insediate.

L’intervento americano, anche solo prospettato, mina questo principio e crea un pericoloso precedente che potrebbe legittimare interferenze simili da parte di altre nazioni.

L’affermazione di un “diritto” americano su petrolio venezuelano implica una logica di dominio e prevaricazione che è in diretta contraddizione con i trattati e gli accordi che regolano le relazioni tra gli Stati.

La risposta cinese, attraverso la voce della sua portavoce, non si limita a una semplice condanna.

Essa riflette una posizione strategica che mira a preservare l’ordine internazionale basato su regole, in cui la sovranità nazionale è rispettata e le risorse naturali sono gestite dallo Stato titolare del territorio.

La Cina, in quanto partner commerciale cruciale del Venezuela, ha un interesse diretto nel sostenere la stabilità economica e politica di Caracas.

L’importanza di questo legame commerciale è quantificata dalla dipendenza annuale di Caracas nei confronti della Cina per la vendita di una porzione significativa della sua produzione di greggio, stimata intorno al 90%.

Questa relazione, oltre a fornire un supporto economico vitale per il Venezuela, rafforza l’influenza geopolitica di Pechino nella regione e offre a Caracas un’alternativa alle pressioni esterne.

La questione del petrolio venezuelano, quindi, si configura come un elemento chiave in una competizione più ampia tra Stati Uniti e Cina per l’egemonia globale.

L’incapacità degli Stati Uniti di comprendere o rispettare la sovranità venezuelana, unita alla costante ricerca di controllo sulle risorse energetiche, rischia di destabilizzare ulteriormente la regione, alimentando conflitti e compromettendo la cooperazione internazionale.

La condanna cinese sottolinea la necessità di un approccio multilaterale e rispettoso del diritto internazionale per affrontare le sfide globali, rifiutando soluzioni unilaterali e coercitive che minano la pace e la sicurezza collettiva.

La situazione venezuelana, in definitiva, funge da banco di prova per la tenuta del sistema internazionale e la capacità della comunità globale di difendere i principi fondamentali che lo sorreggono.