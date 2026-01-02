Gianni Fiorito: Immagini, Cinema, Etica. Uno Sguardo Attivo.

Gianni Fiorito: Un’Impronta Visiva tra Cinema, Territorio e Etica FotograficaIl libro “Lo sguardo attivo di Gianni Fiorito”, curato da Amando Andria, Alessia Brandoni e Fabrizio Croce, offre uno sguardo privilegiato sulla figura di un testimone visivo unico nel panorama contemporaneo.

Fiorito, fotoreporter e poi fotografo di scena per alcuni dei più importanti registi del cinema mondiale, propone un approccio inedito alla documentazione cinematografica: non una semplice registrazione di eventi, ma una sintesi visiva che catturi l’essenza di un film, contestualizzandolo nel suo territorio e nel suo contesto sociale.

L’idea centrale del libro si articola attorno alla capacità di Fiorito di condensare un intero film in un’unica immagine.

Questo scatto ideale non si limita a rappresentare una scena, ma include elementi che ne rivelano il processo creativo: i tecnici al lavoro, le luci, le macchine da presa.

Inoltre, l’immagine deve radicarsi nel territorio, diventando un simbolo dell’identità geografica e culturale che ha ispirato la pellicola.

È un’ambizione che va oltre la mera documentazione, aspirando a creare un’icona.

Fiorito, che affianca registi del calibro di Malick e Sorrentino, sottolinea il ruolo discreto e fondamentale del fotografo di scena: un “ospite” nel set, quasi invisibile, capace di interpretare lo sguardo del regista e anticiparne le intenzioni.

Un ruolo che richiede sensibilità, prontezza e una profonda comprensione del linguaggio cinematografico.

Il libro ripercorre anche l’evoluzione tecnologica che ha segnato il percorso professionale di Fiorito, da un’era in cui la trasmissione di un’immagine richiedeva tempo e ingegno, a un presente dominato dalla velocità e dalla facilità di elaborazione digitale.

Un cambiamento radicale che, paradossalmente, ha reso ancora più importante la bussola etica del fotografo.

Ricordando i primi anni di carriera, Fiorito descrive l’abitudine, condivisa dai fotografi di cronaca, di portare con sé un peluche, un gesto di umanità pensato per lenire il dolore in caso di incidenti stradali con bambini.

Un esempio emblematico di come, anche in situazioni drammatiche, la fotografia possa trascendere la mera documentazione per diventare strumento di conforto e di speranza.

Nell’era della post-verità, quando la tecnologia permette di creare immagini artificiali indistinguibili dalla realtà, Fiorito ribadisce l’importanza di un approccio etico e responsabile alla fotografia.

Dietro ogni scatto, sottolinea, deve esserci un pensiero, un’idea, un progetto narrativo.

La fretta e la superficialità, incarnate dal “ta ta ta” dello scatto digitale, non devono prevalere sulla riflessione e sulla ricerca di significato.

Il libro si conclude con una riflessione acuta sul fenomeno dei selfie, interpretati come una forma di auto-esclusione, un tentativo di evitare l’accettazione della propria individualità e delle differenze.

Un monito a riscoprire la bellezza dell’autenticità e del contatto umano.