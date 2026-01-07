Francesca Ferlaino: Scienziata Austriaca, tra Napoli, Innsbruck e la Fisica Quantistica

Francesca Ferlaino: Un Viaggio Quantistico tra Napoli, Firenze e Innsbruck, tra Ricerca e DivulgazioneNell’Anno Internazionale della Scienza Quantistica, l’assegnazione del prestigioso titolo di “Scienziata Austriaca dell’Anno” a Francesca Ferlaino rappresenta un riconoscimento non solo per le sue eccezionali conquiste scientifiche, ma anche per il suo impegno profondo nella divulgazione e nel rendere accessibile al pubblico la complessità del mondo quantistico.

La sua carriera, intessuta di percorsi formativi significativi e di innovativa ricerca, testimonia un connubio virtuoso tra rigore scientifico e capacità comunicativa.

Il percorso accademico di Ferlaino affonda le radici nell’Università Federico II di Napoli, dove ha coltivato la sua passione per la fisica.

La sua formazione si è arricchita poi con un dottorato conseguito presso l’Università di Firenze e il rinomato Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non Lineare, un ambiente stimolante che ha contribuito a plasmare la sua visione scientifica.

L’approdo a Innsbruck nel 2006, come ricercatrice post-dottorato nel gruppo di Rudolf Grimm – già vincitore del titolo di “Scienziato dell’Anno” in Austria – ha segnato l’inizio di una fase cruciale della sua carriera.

La sua leadership scientifica si è concretizzata nel 2014 con la direzione dell’Istituto di Ottica Quantistica e Informazione Quantistica di Innsbruck, un centro di eccellenza che guida con passione e competenza.

La ricerca di Ferlaino si addentra nei territori affascinanti della fisica quantistica, esplorando i fenomeni che emergono quando i gas atomici vengono raffreddati a temperature vicine allo zero assoluto.

In particolare, il suo lavoro si è concentrato sull’utilizzo di atomi di erbio e disprosio, elementi con proprietà magnetiche uniche e relativamente inesplorate, aprendo nuove frontiere nella comprensione della materia.

Uno dei traguardi più significativi del suo team è stata la creazione, nel 2020, dei primi stati supersolidi di lunga durata.

Questi stati della materia, elusivi e paradossali, combinano caratteristiche apparentemente incompatibili: l’ordine cristallino, tipico dei solidi, e la superfluidità, una proprietà che consente alla materia di fluire senza resistenza.

La loro osservazione e manipolazione rappresentano una sfida scientifica di notevole portata e promettono di rivoluzionare la nostra comprensione dei materiali e delle loro proprietà.

“La scienza, a mio avviso, è un bene comune che fiorisce attraverso la condivisione e la comunicazione,” afferma Ferlaino, sottolineando l’importanza cruciale del dialogo tra ricercatori e pubblico.

Questo riconoscimento non è solo un premio per la sua brillante carriera scientifica, ma anche un incoraggiamento a continuare a democratizzare la conoscenza, a rendere la scienza accessibile a tutti e a ispirare le nuove generazioni di scienziati.

Come sottolineato dal presidente dell’Accademia austriaca delle scienze, Heinz Faßmann, Ferlaino incarna un modello di eccellenza non solo come ricercatrice di alto livello, ma anche come comunicatrice efficace e profondamente impegnata nel dialogo con la società.

Il suo lavoro contribuisce a rafforzare la fiducia nella scienza e a promuovere una cultura della conoscenza aperta e condivisa.