Wizz Air Napoli-Skopje: Voli Low-Cost e Crescita per il Sud Italia

Wizz Air potenzia la sua presenza nel Sud Italia con un ponte aereo tra Napoli e Skopje: un’opportunità di crescita per la regione e un’esperienza di viaggio innovativa.

Wizz Air, leader nel trasporto aereo low-cost, annuncia l’espansione significativa del suo impegno verso la regione Campania con l’introduzione di una nuova rotta internazionale che connette Napoli (NAP) con Skopje (SKP), la vibrante capitale della Macedonia del Nord.

Questa iniziativa, partita dal solido successo di una base operativa già strategica, segna un passo cruciale per rafforzare la presenza della compagnia aerea nel Sud Italia e offrire ai viaggiatori nuove e accessibili destinazioni.

A partire dal 30 marzo 2026, la rotta sarà servita tre volte a settimana, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, offrendo una frequenza ottimale per viaggi di piacere, affari e connessioni verso altre destinazioni europee.

I biglietti, già disponibili, vantano prezzi competitivi a partire da €24,99, rendendo il viaggio accessibile a un pubblico ampio.

La flotta impiegata sarà composta esclusivamente da aeromobili Airbus A321neo di ultima generazione, un investimento strategico che si traduce in un’esperienza di volo superiore in termini di comfort, riduzione del rumore e, crucialmente, minimizzazione dell’impatto ambientale, in linea con l’impegno di Wizz Air verso la sostenibilità.

Skopje, città crocevia di culture e storie millenarie, si presenta come una meta ricca di fascino.

Situata lungo il corso del fiume Vardar, la capitale macedone rivela un affascinante mosaico architettonico che fonde influenze ottomane e bizantine, testimonianze di un passato complesso e affascinante.

La città è anche strettamente legata alla figura di Madre Teresa, nata a Skopje, e la Casa Memoriale dedicata a lei rappresenta un luogo di profonda riflessione e omaggio.

Questo nuovo collegamento aereo non solo apre le porte a una scoperta culturale unica, ma stimola anche un potenziale impatto positivo sul turismo locale, favorendo lo scambio di idee e opportunità.

“Questa nuova rotta rappresenta un investimento concreto nel potenziale della base di Napoli Capodichino, uno dei cinque hub strategici di Wizz Air in Italia”, ha dichiarato Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

“L’arrivo del secondo aeromobile Airbus A321neo a ottobre 2025 ci permetterà di ampliare significativamente la nostra offerta di voli dalla Campania, portando il numero di rotte operative a 18 e servendo 11 paesi diversi.

Questo rafforza la centralità di Napoli all’interno della nostra rete globale.

“Margherita Chiaramonte, Commercial Director Aviation di GESAC (Gestore Aeroporto di Napoli), ha aggiunto: “Il collegamento con Skopje è una novità assoluta per Napoli e si inserisce in un trend di crescita esponenziale dei voli Wizz Air dal nostro aeroporto.

Con questa aggiunta, Wizz Air raggiungerà le 16 destinazioni da Napoli, concentrandosi principalmente sull’Europa dell’Est e i Balcani, raddoppiando di fatto l’offerta.

Questo dimostra la fiducia del vettore nel nostro mercato e la sua volontà di contribuire attivamente allo sviluppo del turismo e dei collegamenti aerei dalla Campania.

“I dati relativi alla performance di Wizz Air da e per Napoli nel periodo gennaio-agosto 2025 sono estremamente incoraggianti: oltre 2.300 voli operati con un tasso di completamento del 99,9%, un miglioramento della puntualità di quasi il 22% e oltre 482.000 passeggeri trasportati.

Questi risultati testimoniano l’efficienza operativa della compagnia e la fiducia dei passeggeri nella sua affidabilità.

L’introduzione della rotta Napoli-Skopje si preannuncia quindi come un’opportunità significativa per la crescita reciproca, rafforzando il legame tra la Campania e la regione balcanica e offrendo ai viaggiatori un’esperienza aerea innovativa e accessibile.