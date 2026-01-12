De Bruyne: Ottimismo cauto e Mondiale nel mirino.

Il ritorno in campo di Kevin De Bruyne, stella indiscussa del calcio internazionale, si preannuncia un evento atteso con ansia.

A margine della sua consacrazione nella Hall of Fame calcistica belga, l’asso partenopeo ha fornito aggiornamenti sulla sua riabilitazione, esprimendo un cauto ottimismo.

L’infortunio al bicipite femorale, subito nel corso della vibrante sfida contro l’Inter, aveva bruscamente interrotto la sua stagione, segnando la fine prematura di un periodo in cui aveva dimostrato, in undici apparizioni con la maglia del Napoli, la sua innata capacità di influenzare il gioco e segnare la differenza.

Il gol realizzato su rigore, ironicamente, non presagiva il drammatico epilogo che lo ha costretto ad abbandonare il campo in lacrime.

L’intervento chirurgico, pur necessario per riparare i tessuti danneggiati, rappresenta solo una tappa di un percorso di recupero che richiede dedizione, disciplina e pazienza.

“Spero che dalla TAC che mi faranno esca un risultato positivo,” ha dichiarato De Bruyne, rivelando l’importanza di questo esame diagnostico per valutare lo stato di avanzamento della guarigione.

L’obiettivo primario è quello di riprendere a correre, riacquistando la fluidità e la potenza che lo contraddistinguono.

La sua riabilitazione, condotta in patria, si inserisce in un contesto familiare complesso.

L’esperienza decennale trascorsa in Inghilterra, terra natale dei suoi tre figli, ha lasciato un segno profondo, ma il trasferimento a Napoli ha rappresentato un nuovo capitolo.

La difficoltà di mantenere una routine stabile, aggravata dall’infortunio, ha impattato sulla vita familiare.

“È un po’ difficile con un ritmo così irregolare,” ha ammesso, sottolineando la necessità di adattamento e resilienza da parte di tutti i membri della famiglia.

La ripresa delle attività scolastiche dei figli segna un piccolo passo verso la normalità, anche se la lontananza dall’Italia rappresenta una sfida emotiva.

L’ambizione di De Bruyne non si limita al ritorno in campo.

L’obiettivo, seppur auspicato, è quello di recuperare la piena forma fisica in tempo utile per la Coppa del Mondo, un traguardo che lo vedrebbe protagonista in uno dei palcoscenici più prestigiosi del calcio mondiale.

Le domande sul futuro professionale, inevitabilmente, si sono fatte sentire.

De Bruyne ha espresso il desiderio di continuare a mettersi alla prova, a superare i propri limiti, dimostrando ancora una volta la sua determinazione e la sua passione per il gioco.

Il ritorno in Belgio, per ora, rimane un’ipotesi relegata a momenti di svago e vicinanza alla famiglia, mentre la sua mente e il suo cuore restano ancorati al Napoli, squadra che rappresenta una nuova avventura professionale e un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera.