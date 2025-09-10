Siccità in Sicilia: emergenza idrica e futuro da ripensare.

La prolungata siccità che affligge la Sicilia, aggravata da cambiamenti climatici sempre più marcati, ha innescato una complessa emergenza idrica che richiede risposte immediate e soluzioni strutturali.

La persistente carenza di precipitazioni ha ridotto drasticamente i volumi disponibili negli invasi, mettendo a dura prova la resilienza del territorio e compromettendo la sostenibilità di settori vitali come l’agricoltura, l’allevamento e, soprattutto, l’approvvigionamento idrico per la popolazione.

L’Autorità di Bacino, in collaborazione con la Regione Siciliana, ha attivato un piano di interventi straordinari, derogando alle consuete modalità operative per consentire il prelievo di “volumi morti”, ovvero quelle riserve idriche generalmente non accessibili in condizioni di normale gestione.

Tale decisione, seppur necessaria per mitigare l’impatto immediato della crisi, solleva interrogativi sulla gestione a lungo termine delle risorse idriche e sull’impatto sugli ecosistemi acquatici.

Il servizio idrico integrato, fulcro dell’approvvigionamento per uso domestico e industriale, si trova di fronte a sfide inedite.

I gestori degli invasi sono chiamati a ottimizzare l’utilizzo delle risorse superficiali, ricorrendo a tecniche innovative come l’impiego di piattaforme galleggianti per il prelievo.

Parallelamente, è imperativo adottare misure di salvaguardia della fauna ittica, attraverso procedure di monitoraggio e trasferimento dei pesci, al fine di preservare la biodiversità e garantire la qualità dell’acqua destinata al consumo umano.

La moria massiva di pesci, oltre a rappresentare una perdita ecologica, potrebbe contaminare le riserve idriche, rendendole non potabili.

Il settore primario, pilastro dell’economia siciliana, è particolarmente vulnerabile.

I Consorzi di bonifica, responsabili dell’irrigazione delle aree agricole, hanno ottenuto l’autorizzazione a utilizzare volumi d’acqua inferiori alle normali quote di presa.

Questa restrizione, sebbene necessaria per preservare le risorse residue, rischia di compromettere la produzione agricola e l’allevamento, con conseguenze dirette sull’occupazione e sul reddito delle famiglie.

Si rende urgente un ripensamento delle pratiche agricole, promuovendo l’adozione di tecniche di irrigazione a basso impatto idrico, come l’irrigazione a goccia, e incentivando la coltivazione di specie vegetali resistenti alla siccità.

La crisi idrica siciliana non è solo un problema di scarsità di acqua, ma anche una sfida alla governance e alla pianificazione territoriale.

È necessario investire in infrastrutture idriche, migliorare l’efficienza delle reti di distribuzione, ridurre le perdite idriche e promuovere la sensibilizzazione della popolazione sull’importanza del risparmio idrico.

Inoltre, si rende indispensabile un approccio integrato, che coinvolga tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni ai privati, per garantire un futuro sostenibile per le risorse idriche della Sicilia.

La ricerca di fonti alternative, come il riutilizzo delle acque reflue depurate e la desalinizzazione, potrebbe rappresentare un contributo importante alla risoluzione del problema, sebbene tali soluzioni comportino costi ambientali ed economici da valutare attentamente.