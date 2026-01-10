DC: Paralisi e divisioni, crisi di leadership senza fine.

La crisi di leadership in Democrazia Cristiana si protrae, segnando una fase di profonda incertezza istituzionale e politica.

La riunione del Consiglio Nazionale, convocata a Roma per eleggere il successore di Totò Cuffaro, si è conclusa senza esito, evidenziando fratture interne e la difficoltà di trovare una figura di raccordo in grado di guidare il partito.

L’assenza del quorum necessario per procedere con l’elezione ha formalmente rinviato l’appuntamento a quindici giorni, ma il vero problema risiede nelle dinamiche che hanno animato il confronto.

Le tensioni latenti, già palpabili in precedenza, sono riemerse con forza durante la seduta, protrattasi per oltre sei ore.

Un nucleo di dirigenti provenienti dalla Sicilia, esponenti di una corrente vicina a Stefano Cirillo – sospeso dalla carica di segretario regionale proprio due giorni prima dal commissario facente funzioni Gianpiero Samorì, in seguito a presunte irregolarità nella gestione finanziaria – ha tentato di imporre una propria visione.

La sospensione di Cirillo, a sua volta, testimonia una escalation di conflitti interni e solleva interrogativi sulla trasparenza e la governance del partito.

La proposta avanzata dal gruppo siciliano, volta a superare l’impossibilità di eleggere un segretario, prevedeva l’individuazione di due vice-segretari, anch’essi designati dalla corrente di Cirillo e dotati di poteri equiparati a quelli del segretario pro tempore, Samorì.

Questa manovra, apparentemente pragmatica, mirava a garantire una presenza significativa della corrente siciliana all’interno della leadership nazionale, ma si è rivelata inaccettabile per le altre componenti del partito.

L’offerta è stata respinta, evidenziando la profonda spaccatura tra le diverse anime della Democrazia Cristiana e la difficoltà di trovare una soluzione condivisa.

La mancata elezione del segretario e il rifiuto della proposta siciliana non sono solo sintomi di una crisi di leadership, ma riflettono una più ampia crisi di identità e di progetto politico.

Il partito, storicamente ancorato a valori di solidarietà, sussidiarietà e partecipazione, sembra faticare a ritrovare una propria voce in un contesto politico in rapida evoluzione.

La frammentazione interna, la competizione per il potere e la mancanza di una visione chiara rischiano di compromettere la capacità del partito di rappresentare efficacemente le istanze dei propri elettori e di contribuire al dibattito pubblico.

Il futuro della Democrazia Cristiana resta pertanto appeso a un filo.

La prossima riunione del Consiglio Nazionale dovrà affrontare non solo la questione della leadership, ma anche quella della riconciliazione e della definizione di un nuovo percorso politico, capace di superare le divisioni interne e di proiettare il partito verso il futuro.

La sfida è ardua, ma non insormontabile.