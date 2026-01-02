Brunori alla Sampdoria: il bomber lascia Palermo per una nuova sfida

L’attesa è quasi giunta al termine: domani, Matteo Brunori si appresta a intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera calcistica, vestendo i colori della Sampdoria.

Il talentuoso attaccante, di proprietà del Palermo, sarà sottoposto a controlli medici, preludio alla firma del contratto che lo unirà al club genovese, con l’aspettativa di un suo arrivo a Genova già nelle prossime ore.

Questo trasferimento segna una svolta significativa per Brunori, che lascia il Palermo dopo un percorso di quattro stagioni e mezza intensamente vissute.

Il suo contributo al club siciliano è stato cruciale, incorniciato da statistiche impressionanti: 76 gol a testimonianza della sua vena realizzativa, 18 assist a evidenziare la sua capacità di creare opportunità per i compagni, e ben 175 presenze a sottolineare la sua importanza all’interno dello spogliatoio.

Non si può dimenticare, inoltre, la gioia immensa della promozione in Serie B, conquistata nella stagione 2021-2022, un traguardo che ha cementato il suo legame con la tifoseria rosanero.

Il trasferimento avviene con la formula del prestito secco, una scelta che offre a Brunori l’opportunità di misurarsi in un contesto competitivo come quello della Serie B, pur mantenendo i diritti contrattuali in capo al Palermo.

Questa decisione, tecnica e strategica, riflette probabilmente le esigenze del momento per entrambi i club.

Per la Sampdoria, Brunori rappresenta un’aggiunta di qualità e esperienza per l’attacco, mentre per il Palermo la cessione in prestito permette di preservare un patrimonio tecnico e finanziario, valutando al contempo le prospettive future del giocatore.

L’arrivo di Brunori a Genova solleva un’ondata di entusiasmo tra i tifosi blucerchiati, desiderosi di vedere in campo un attaccante di comprovata esperienza e con una forte propensione al gol.

Il suo inserimento nel collettivo sarà cruciale per raggiungere gli obiettivi stagionali del club, che mirano a tornare rapidamente in Serie A.

L’attenzione ora è concentrata sulla sua integrazione tattica e sulla sua capacità di interpretare al meglio le richieste dello staff tecnico.

Si tratta di un momento di transizione, un punto di partenza per un nuovo percorso calcistico che potrebbe riservare sorprese e successi per entrambi i club coinvolti.