CAS Sisma 2023: Sbloccato il contributo per le famiglie umbre.

L’attesa si conclude: con la pubblicazione odierna sulla Gazzetta Ufficiale, entra in vigore l’ordinanza che regola l’erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) per le famiglie colpite dal devastante sisma del 2023 nei territori di Perugia, Umbertide e Gubbio.

Un atto cruciale che libera risorse vitali per oltre duecento nuclei familiari, precedentemente bloccate e attese sin dalla primavera scorsa.

La Regione Umbria, fin dalle prime fasi dell’emergenza, ha dimostrato un impegno proattivo, anticipando l’erogazione di fondi ai Comuni coinvolti, innescando così una catena di azioni volte a sbloccare il processo a livello nazionale.

La tenace attività di lobbying, descritta come un “pressing quotidiano” verso gli uffici governativi competenti, ha superato complesse resistenze burocratiche e interpretative, culminando nell’approvazione di una norma quadro a livello centrale e, successivamente, nell’ordinanza specifica della Protezione Civile.

Il ritardo, sebbene comprensibile alla luce della complessità della situazione e delle necessità di una corretta definizione procedurale, ha generato frustrazione e incertezza per le famiglie coinvolte, profondamente segnate dalla perdita del proprio alloggio.

L’ordinanza pubblicata rappresenta dunque un punto di svolta, garantendo l’immediata possibilità per i beneficiari di accedere ai fondi necessari per sostenere le spese connesse all’autonoma sistemazione, un’alternativa indispensabile alle abitazioni compromesse dal sisma.

Il CAS non si limita a fornire un mero sostegno economico; si configura come un elemento fondamentale per ricostruire non solo le abitazioni, ma anche la stabilità e la speranza delle comunità colpite, permettendo loro di affrontare il futuro con una rinnovata fiducia.

L’iniziativa sottolinea, inoltre, la necessità di snellire i processi burocratici in situazioni di emergenza, accelerando l’accesso alle risorse per le popolazioni in difficoltà e riducendo al minimo l’incertezza che spesso accompagna tali eventi catastrofici.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sancisce un passo avanti significativo verso la piena ripresa dei territori umbri.