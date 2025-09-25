giovedì 25 Settembre 2025
Alcaraz, infortunio a Tokyo? Carlos si ferma nel match contro Baez, cos’è successo

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz si è infortunato a Tokyo? Nel corso del match contro Baez oggi, giovedì 25 settembre, il numero uno al mondo si è seduto a terra dolorante per un problema alla caviglia, sul punteggio di 2-2 nel primo set. Alcaraz ha iniziato a zoppicare e poi ha fatto tremare i suoi tifosi per qualche secondo, portandosi le mani al volto. Dopo essersi seduto in campo si è rimesso in piedi per raggiungere la panchina, dove sono intervenuti i membri dello staff per la fasciatura durante il medical time out.  Lo spagnolo è poi tornato a giocare, vincendo il primo set.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

