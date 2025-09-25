giovedì 25 Settembre 2025
Aston Villa-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Il Bologna scende in campo in Europa League. I rossoblù sfidano oggi, giovedì 25 settembre, l'Aston Villa a Birmingham, nella prima giornata della competizione europea che ieri ha visto la vittoria della Roma di Gasperini, che ha superato il Nizza 2-1 in trasferta. La squadra di Italiano, dopo la parentesi in Champions League dello scorso anno, ha raggiunto la qualificazione in Europa per il secondo anno consecutivo grazie al trionfo nell'ultima edizione della Coppa Italia, dove in finale ha battuto il Milan 1-0.  Il Bologna è reduce dalla vittoria in rimonta con il Genoa, battuto 2-1 al Dall'Ara nell'ultima giornata di Serie A. Successo che ha permesso agli emiliani di risalire all'undicesimo posto in classifica a quota 6 punti. L'Aston Villa invece arriva dal pareggio per 1-1 contro il neopromosso Sunderland in trasferta e da un inizio di stagione deludente, che vede la squadra di Emery al 18esimo posto di Premier League con appena 3 punti in cinque giornate.   La sfida tra Aston Villa e Bologna è in programma oggi, giovedì 25 settembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 
Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; Kamara, McGinn; Guessand, Elliott, Sancho; Watkins. All. Emery 
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro. All. Italiano  Aston Villa-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

