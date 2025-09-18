giovedì 18 Settembre 2025
Francia, uomo armato di machete davanti a una scuola: ucciso da polizia

Redazione

(Adnkronos) – La polizia francese ha aperto il fuoco e ucciso un uomo che brandiva un machete nei pressi di una scuola a La Seyne-sur-Mer, ha reso noto il procuratore, Samuel Finielz. Prima di sparare gli agenti avevano chiesto all'uomo di eseguire gli ordini. Ma l'uomo si era rifiutato e aveva iniziato ad avvicinarsi agli agenti che hanno come prima cosa, secondo la ricostruzione ufficiale, usato armi elettriche e poi hanno sparato sei pallottole.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

