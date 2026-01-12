cityfood
cityeventi
lunedì 12 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
Prima Pagina

Gran Bretagna apre indagine su X per deepfake sessuali

Redazione
Redazione
- Advertisement -

(Adnkronos) – L'Autorità britannica per le comunicazioni del Regno Unito (Ofcom) ha avviato oggi un’indagine formale su X di Elon Musk in merito alla funzione di creazione di immagini del suo chatbot di intelligenza artificiale, Grok, che è stata utilizzata per produrre deepfake sessualizzati.  "Ci sono state segnalazioni profondamente preoccupanti sull’uso del chatbot di intelligenza artificiale Grok su X per creare e condividere immagini di persone spogliate, che potrebbero configurare abuso di immagini intime o pornografia, e immagini sessualizzate di minori che potrebbero costituire materiale di abuso sessuale su minori", sottolinea Ofcom in una nota. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap