Guzzetti (Assilea): “Leasing motore di sviluppo per l’economia reale”

(Adnkronos) – "Il leasing continua a essere un motore di sviluppo per l'economia reale, sostenendo investimenti, innovazione e transizione produttiva. Se guardiamo i singoli comparti, la crescita è diffusa". Lo ha affermato oggi il presidente di Assilea, Paolo Guzzetti, aprendo il Salone del Leasing 2025, in corso a Milano. "Nei primi 9 mesi del 2025 il leasing si conferma come principale strumento finanziario delle piccole e medie imprese per investire, innovare e crescere – ha poi sottolineato Guzzetti -. Abbiamo registrato una crescita del 5,2%, con volume di nuove operazioni vicino ai 26 miliardi di euro". 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

