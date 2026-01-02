Coppi e Milano: Novi Ligure festeggia un’eredità ciclistica.

Il 2 maggio, data che segna il 66° anniversario della scomparsa del Campionissimo Fausto Coppi, Novi Ligure si è vestita a festa, perpetuando un omaggio sentito e radicato nel cuore della comunità.

La celebrazione, tenutasi al Museo dei Campionissimi – un luogo di culto dedicato a Coppi e al leggendario Costante Girardengo – ha onorato anche la memoria di Ettore Milano, figura di spicco nel ciclismo locale, nato nel 1925 e cresciuto sportivamente sotto l’egida della società Siof di Pozzolo Formigaro.

Milano, gregario di inestimabile valore per l’Airone, incarna lo spirito di dedizione e sacrificio che ha animato il ciclismo dell’epoca.

L’attenzione verso la figura di Ettore Milano testimonia la volontà di valorizzare non solo le stelle, ma anche coloro che, silenziosamente, hanno contribuito alla grandezza del ciclismo italiano.

Un gesto di riconoscimento che arricchisce la narrazione della storia sportiva novese.

Un’ulteriore pietra miliare di questa celebrazione è l’annuncio dell’introduzione di un distintivo “rosa” nella maglia della Progetto Ciclismo Overall Tre Colli per la stagione 2026.

Questo dettaglio, apparentemente piccolo, racchiude un significato profondo: il riferimento diretto alla 12esima tappa del Giro d’Italia, un appuntamento cruciale che vedrà la carovana rosa sfilare da Imperia a Novi Ligure per 177 chilometri.

Il sindaco Rocchino Muliere ha sottolineato l’importanza di cogliere appieno questa opportunità unica.

Non si tratta solo di organizzare un evento per l’occasione, ma di creare un’esperienza che trascenda la singola tappa, che lasci un’eredità duratura per la città.

Un’occasione per valorizzare il territorio, le tradizioni e l’identità novese, presentandole al mondo attraverso la vetrina del Giro d’Italia.

Il sindaco ha inoltre ricordato con affetto il contributo fondamentale del Cavalier Flavio Repetto, figura chiave nell’organizzazione della tappa che culminò in un traguardo di fronte alla “Elah Dufour Novi” sei anni fa.

L’omaggio al figlio Guido, attuale guida dell’azienda sponsor ufficiale del Giro, riflette un legame profondo e una collaborazione continua che permette di mantenere vivo lo spirito del ciclismo novese.

L’importanza del Giro d’Italia come veicolo di promozione del territorio italiano è stata ribadita.

Il ritorno della carovana rosa rappresenta un volano significativo per far conoscere Novi Ligure e le sue bellezze, sia a livello nazionale che internazionale, contribuendo a rafforzare l’immagine della città e a stimolare il turismo.

La celebrazione di Fausto Coppi a Novi Ligure, dunque, si configura non solo come un tributo al Campionissimo, ma anche come un investimento nel futuro della città e un’occasione per riscoprire e valorizzare le proprie radici.