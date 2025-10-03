Palermo-Spezia: Inzaghi fiducioso, ma occhio alla difesa

La trasferta a La Spezia si configura come un crocevia cruciale nel nostro percorso di crescita all’interno del campionato.

La sfida si preannuncia intensa e complessa, ma il recente rendimento della squadra ci infonde una fiducia palpabile, consolidata da una posizione di classifica invidiabile.

Queste sono le parole di Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, alla vigilia dell’anticipata partita contro lo Spezia, settima giornata di un campionato di Serie B che si è rivelato ben più competitivo del previsto.

L’apparente incongruenza di uno Spezia posizionato a ridosso delle zone retrocessione riflette la singolarità e l’imprevedibilità di una Serie B in cui il confine tra trionfo e declino è spesso sottile come un filo.

Chi ipotizzava una stagione agevole, un percorso trionfale, dovrebbe ora ricredersi, confrontandosi con la realta’ di un torneo che richiede impegno costante, resilienza e una profonda conoscenza del gioco.

Il Palermo, consapevole di questo, intende perpetuare la propria traiettoria positiva, puntando a blindare la propria difesa, aspirando a ergersi a baluardo impenetrabile per tutta la restante parte dell’anno solare.

La stagione, pur con le sue sfide, è ancora in divenire, ma la priorità è mantenere un legame saldo con le posizioni di vertice, un obiettivo che richiede dedizione e spirito di squadra.

In vista del confronto di domani, con fischio d’inizio fissato per le ore 17:15 allo stadio Alberto Picco, il Palermo dovrà fronteggiare una modifica imposta dalle sanzioni disciplinari.

L’infortunio di Ceccaroni costringe Inzaghi a una riorganizzazione tattica in difesa.

Al suo posto, Veroli è pronto a difendere i colori rosanero.

La sua affidabilità è stata ampiamente dimostrata, con una prestazione di tutto rilievo a Udine, un segnale di maturità che non sfugge all’attenzione del tecnico.

La sua presenza rappresenta una garanzia di solidità e determinazione, elementi imprescindibili per affrontare una partita potenzialmente insidiosa.

Il Palermo si prepara, quindi, a La Spezia con l’ambizione di confermare la propria identità e di rafforzare la propria posizione in un campionato che si fa giorno dopo giorno sempre più appassionante.