Milvia Marigliano vince il Premio Eleonora Duse: un talento che incanta.

Milvia Marigliano è la vincitrice della trentottesima edizione del prestigioso Premio Eleonora Duse, un riconoscimento che celebra l’eccellenza nel panorama interpretativo italiano.

L’attribuzione di questo premio non è frutto di una mera valutazione estetica, ma riflette un’ammirazione profonda per la versatilità e la ricchezza del bagaglio artistico dell’attrice.

La sua interpretazione, descritta dagli organizzatori come “completa”, testimonia una capacità di plasmare personaggi complessi, trascendendo i confini di un ruolo per incarnare l’essenza emotiva e psicologica di figure eterogenee.

L’ultimo atto del suo percorso interpretativo ha visto Milvia Marigliano assumere il ruolo di zia Leonie nella rivisitazione contemporanea de ‘I Parenti Terribili’ di Jean Cocteau, sotto la direzione registica di Filippo Dini.

Parallelamente, il pubblico può apprezzare la sua performance sul grande schermo in ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino, dove interpreta Coco Valori, una figura chiave nel tessuto narrativo: una critica d’arte perspicace e confidente del personaggio interpretato da Toni Servillo, Presidente della Repubblica.

Questo ruolo sottolinea la sua capacità di esprimere sfumature emotive e intellettuali, aggiungendo profondità e ambiguità al racconto.

Il Premio Eleonora Duse, istituzione di primaria importanza nel panorama culturale italiano, è promosso annualmente dalla Fondazione Banca Popolare di Vigevano.

Non si tratta di un semplice riconoscimento di merito, ma di un atto di celebrazione dell’arte recitativa, un’occasione per riflettere sulla centralità della figura femminile nel teatro e nella cultura del nostro paese.

L’edizione 2025, fortemente voluta e realizzata in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, Intesa Sanpaolo e con il patrocinio del Comune di Milano, si configura come un progetto di ampio respiro, capace di coniugare tradizione e innovazione.

La cerimonia, che si svolgerà lunedì 3 gennaio al Piccolo Teatro Grassi, sarà presentata dalla stimata Laura Marinoni, figura di spicco nel mondo dello spettacolo, che avrà il ruolo di madrina della serata.

In un gesto di particolare attenzione alle nuove generazioni di artiste, il Premio Eleonora Duse 2025 ha voluto conferire una Menzione d’onore alla collettiva di giovani attrici Maria Chiara Arrighini, Giulia Heathfield Di Rienzi, Chiara Ferrara e Beatrice Verzotti, protagoniste dello spettacolo “Wonder Woman” di Antonio Latella e Federico Bellini, magistralmente diretto da Antonio Latella e prodotto dalla Fondazione Teatro Piemonte Europa.

Questo riconoscimento sottolinea l’importanza di sostenere e promuovere il talento emergente, incoraggiando la sperimentazione e l’innovazione nel panorama teatrale contemporaneo, in un’ottica di continuità con il lascito artistico di Eleonora Duse.

La loro interpretazione in “Wonder Woman” – uno spettacolo che affronta temi complessi come l’identità, il potere e la fragilità – testimonia la vitalità e la capacità di rinnovamento del teatro italiano.