Alessandria celebra l’eccellenza: gli Oscar del Successo premiano 6 protagonisti.

Alessandria celebra l’eccellenza con l’edizione numero 54 degli “Oscar del Successo”, un riconoscimento prestigioso ideato da Paolo Vassallo e promosso dall’associazione “Suol d’Aleramo”.

La cerimonia, che si terrà domani a Palazzo Monferrato, si configura come un momento di orgoglio per il territorio alessandrino, sottolineando il contributo significativo di figure di spicco in diversi settori.

Il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia, Comune, Fondazione CrA, Camera di Commercio e Confindustria testimonia il valore e il riconoscimento istituzionale di questa iniziativa.

Quest’anno, il premio onora sei personalità che, con la loro visione e determinazione, hanno saputo proiettare l’immagine dell’Alessandria oltre i confini nazionali, incarnando i valori di innovazione, resilienza e impegno sociale.

Giovanni Deregibus, originario di Serralunga di Crea, assume la guida del Gruppo Holdim, un’azienda dinamica che opera nel settore automobilistico e della mobilità sostenibile.

La sua leadership ha guidato l’espansione del gruppo in Italia e all’estero, con una rete di dieci società, un team di oltre 250 dipendenti e un fatturato che supera i 70 milioni di euro, dimostrando un impegno concreto verso un futuro più verde e tecnologicamente avanzato.

Maria Mangiafico, di Casalnoceto, rappresenta la forza dell’imprenditoria familiare, coadiuvando nella gestione di otto supermercati “Mondo Brico” tra Piemonte e Lombardia.

La sua attività contribuisce alla vitalità economica locale, offrendo opportunità di lavoro e servizi essenziali per la comunità.

Cesare Pettazzi, alessandrino di nascita, guida la “Mino”, un’azienda meccatronica con una storia secolare, risalente al 1840.

La sua visione strategica ha portato all’internazionalizzazione dell’azienda, con sedi operative in Cina e Regno Unito, e una presenza commerciale consolidata in mercati chiave come India, Turchia, Corea del Sud, Messico e Stati Uniti, testimoniando la capacità di un’azienda piemontese di competere a livello globale.

Paolo Pia, casalese, porta avanti l’eredità del padre Evasio Pia, guidando il Gruppo Stat, azienda fondata nel 1919.

Con dieci società tra Piemonte e Liguria, 200 dipendenti e una flotta di 120 autobus, il gruppo contribuisce attivamente alla mobilità regionale, evolvendosi per rispondere alle esigenze di un territorio in continua trasformazione.

Ketti Porceddu, novese, assume un ruolo di primo piano come caporedattore e direttore di Telecity, dimostrando l’importanza del giornalismo locale e della comunicazione per la promozione del territorio.

Armando Serao, alessandrino, si distingue per il suo impegno nella sanità pubblica, ricoprendo il ruolo di primario di Urologia all’ospedale “Santi Antonio e Biagio”, un esempio di dedizione al servizio della comunità.

L’assegnazione degli “Oscar del Successo” rappresenta quindi un’occasione per celebrare il talento, l’impegno e la capacità di innovazione che caratterizzano il tessuto economico e sociale del territorio alessandrino, proiettando un’immagine positiva e dinamica verso il futuro.