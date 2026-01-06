Befana all’Ospedale Arrigo: un ponte di speranza per i bambini.

Un’ondata di gioia e calore ha preceduto di un giorno la tradizionale festa, quando la Befana, animata dalla generosità di Antonio Frisullo, ha fatto visita all’Ospedale Infantile ‘Cesare Arrigo’ di Alessandria.

Lungi dall’essere un semplice atto di cortesia, la sua presenza ha rappresentato un ponte di speranza e leggerezza per i piccoli ricoverati, portando con sé non solo doni e giochi, ma anche la promessa di un sorriso, un momento di tregua dalla routine ospedaliera.

L’iniziativa, orchestrata con premurosa cura dalla segreteria provinciale del Coisp (Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia), sotto la guida del segretario Carlo Rosso, e coadiuvata dall’impegno della Croce Bianca di Acqui Terme, si è rivelata un esempio tangibile di come l’azione sindacale possa trascendere le responsabilità istituzionali.

Essa ha incarnato un profondo senso di appartenenza alla comunità, un desiderio sincero di alleviare il peso delle difficoltà attraverso un gesto di solidarietà.

Il valore dell’evento non si è limitato alla dimensione ludica e ricreativa.

Per i bambini, il Pronto Soccorso, i reparti specialistici, sono spesso sinonimo di ansia, dolore, incertezza.

La visita della Befana ha offerto una momentanea sospensione da queste sensazioni, un’opportunità per ritrovare un barlume di normalità, un’iniezione di ottimismo per il futuro.

Per i genitori, esausti e preoccupati, ha rappresentato un sostegno emotivo, un segno di vicinanza in un momento di profonda vulnerabilità.

L’azione del Coisp e della Croce Bianca ha illustrato un modello di impegno sociale che va oltre il dovere, che si traduce in un reale contributo al benessere collettivo.

Dimostra come le forze dell’ordine, pur operando in un contesto spesso percepito come distaccato, possano incarnare valori di umanità, empatia e solidarietà.

Questa iniziativa, più che una semplice visita, è stata una testimonianza eloquente del ruolo attivo e responsabile che le istituzioni possono svolgere nella costruzione di una comunità più coesa, solidale e attenta alle esigenze dei suoi membri più fragili.

Un messaggio potente, veicolato attraverso un gesto semplice, ma profondamente significativo.