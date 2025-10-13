Guala Closures acquisisce Kwk: espansione strategica nel farmaceutico

Guala Closures, un’azienda alessandrina di primaria importanza nella produzione di chiusure per vini e liquori, rafforza la propria posizione strategica a livello globale attraverso un’acquisizione di notevole rilevanza: Kunststoffwerk Kremsmünster (Kwk), rinomata realtà austriaca specializzata nella fabbricazione di chiusure in plastica di alta precisione e sistemi di dosaggio avanzati per i settori farmaceutico e nutraceutico.

L’operazione, annunciata con ottimismo, consolida l’impegno di Guala verso un’espansione mirata in comparti caratterizzati da stabilità e alto valore aggiunto.

Kwk, con una storia radicata nel 1950 e una solida presenza industriale a Kremsmünster, ha recentemente generato ricavi pari a circa diciotto milioni di euro nel corso dell’anno finanziario conclusosi a giugno 2025.

L’azienda austriaca vanta un know-how approfondito nella produzione di soluzioni innovative per la protezione e la distribuzione di principi attivi, integrando capacità ingegneristiche avanzate e un rigoroso controllo di qualità, elementi cruciali per soddisfare le stringenti normative del settore healthcare.

“Questa acquisizione incarna perfettamente la nostra visione strategica,” dichiara Andrea Lodetti, Amministratore Delegato di Guala Closures.

“L’integrazione di Kwk, con la sua riconosciuta leadership di mercato, amplierà significativamente il nostro portafoglio prodotti e ci permetterà di offrire soluzioni ancora più complete ai nostri clienti.

L’unione delle nostre competenze, in particolare la nostra profonda esperienza nei sistemi di sicurezza contro la manomissione e la contraffazione, con l’eccellenza ingegneristica di Kwk, creerà sinergie potenti, fondamentali per garantire l’integrità e la sicurezza dei farmaci, a tutela del paziente finale.

“L’accordo prevede che Manfred Habermann, attuale proprietario e CEO di Kwk, continui a guidare la divisione farmaceutica, riportando direttamente ad Andrea Lodetti.

Questa scelta strategica assicura una transizione fluida e mantiene a bordo un leader esperto, capace di preservare il know-how e le relazioni consolidate con i clienti chiave.

La permanenza di Habermann sottolinea inoltre l’importanza attribuita da Guala Closures alla continuità operativa e all’integrazione delle culture aziendali.

L’acquisizione di Kwk non rappresenta solo un’espansione geografica, ma anche un’evoluzione strategica per Guala Closures, che rafforza la sua capacità di rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza e tracciabilità nel settore farmaceutico, un comparto in continua evoluzione, caratterizzato da requisiti sempre più stringenti e dalla necessità di innovazione costante.

L’operazione proietta Guala Closures in una posizione di leadership ancora più solida, capace di anticipare le tendenze del mercato e di offrire soluzioni all’avanguardia per la protezione dei prodotti e la salvaguardia della salute pubblica.