Novi Ligure celebra Coppi e si prepara al Giro d’Italia

Nel cuore dell’Alessandrino, Novi Ligure ha recentemente onorato Fausto Coppi, celebrando il 66° anniversario della sua scomparsa, un evento che si aggiunge ai tradizionali omaggi nel suo paese natale, Castellania.

La commemorazione si è svolta al Museo dei Campionissimi, un luogo dedicato non solo all’Airone, ma anche a Costante Girardengo, figura cardine del ciclismo italiano, e ad Ettore Milano, gregario di Coppi e atleta cresciuto nel sodalizio sportivo Siof di Pozzolo Formigaro.

Milano, nato nel 1925, rappresenta un legame profondo con la storia ciclistica locale.

L’occasione è stata resa ancora più significativa dall’annuncio riguardante la stagione di corse 2026: Progetto Ciclismo Overall Tre Colli, squadra locale, ha infatti deciso di introdurre un elemento distintivo “in Rosa” nelle proprie divise.

Questa scelta simbolica non è casuale: si lega alla 12esima tappa del Giro d’Italia, prevista per il 21 maggio, un percorso di 177 chilometri che partirà da Imperia e avrà traguardo proprio a Novi Ligure, restituendo alla città un’immagine di grande risonanza nazionale.

Il sindaco Rocchino Muliere ha sottolineato l’importanza di capitalizzare questo momento, invitando la comunità a creare eventi collaterali che amplifichino l’impatto della tappa e ne perpetuino il ricordo nel tempo.

L’auspicio è di trasformare la presenza del Giro in un’opportunità di crescita culturale ed economica per la città.

Un particolare riconoscimento è stato riservato alla memoria del Cavalier Flavio Repetto, figura chiave nell’organizzazione della tappa che culminò di fronte alla “Elah Dufour Novi” sei anni fa.

Il sindaco ha espresso gratitudine al figlio Guido, attuale guida dell’azienda sponsor ufficiale del Giro, per il suo continuo e fondamentale contributo all’evento.

Il Giro d’Italia, con la sua capacità di raccontare l’Italia attraverso i suoi paesaggi e le sue storie, si configura come un potente strumento di promozione territoriale.

La tappa a Novi Ligure rappresenta un’occasione imperdibile per far conoscere la città e le sue eccellenze, contribuendo a rafforzare la sua identità e a valorizzare il suo patrimonio storico, culturale e sportivo.

Si tratta di un volano che, al di là della giornata della gara, potrà generare benefici duraturi per l’intera comunità.