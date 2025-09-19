Sciopero Generale: Piemonte e Italia in Mobilitazione per i Diritti dei Lavoratori

Venerdì 19 settembre, il tessuto lavorativo piemontese e nazionale si prepara a una giornata di profonda riflessione e mobilitazione.

La Cgil, voce sindacale di riferimento, ha indetto uno sciopero generale che trascende i confini settoriali, coinvolgendo un ampio spettro di lavoratrici e lavoratori, da quelli dell’industria metalmeccanica a quelli del terziario, dell’agroindustria, del comparto bancario e del settore pubblico.

Questa giornata non si configura semplicemente come un’interruzione dell’attività lavorativa, ma come un atto di rivendicazione e un’occasione per sollevare questioni cruciali per il futuro del lavoro in Italia.

La decisione di scioperare, con durate variabili a seconda del settore – quattro ore per molti, ridotte per agroindustria e bancari, e un’intera giornata dedicata ad assemblee per istruzione e pubblico impiego – sottolinea la complessità delle istanze sindacali e la necessità di affrontare problematiche specifiche che affliggono diverse categorie professionali.

L’uso del fiocco nero e del braccio nero come simboli di lutto e di protesta testimonia il profondo disagio e la preoccupazione per le condizioni di lavoro, la stabilità occupazionale e la tutela dei diritti.

Nel cuore del Piemonte, il peso economico e sociale dello sciopero si farà sentire in maniera tangibile.

Siti produttivi di primaria importanza come Stellantis, Marelli, Avio e Lagostina si fermeranno, così come cantieri edili di rilievo, tra cui Fassa Bortolo, Durbiano e Heidelberg.

Anche il settore culturale, spesso considerato un baluardo di stabilità, sarà coinvolto, con il Teatro Regio di Torino che interromperà le attività nella seconda metà del turno, a significare l’urgenza di rivendicazioni anche in questo ambito.

Il blocco dei trasporti, esteso a merci, logistica, parcheggi e autostrade – escludendo quelle coperte dalla Legge 146 – avrà un impatto significativo sulla circolazione delle merci e sulla movimentazione delle persone.

La giornata di mobilitazione sarà costellata da manifestazioni e presidi in tutte le province piemontesi, un mosaico di voci che si levano per chiedere attenzione e soluzioni.

Asti aprirà la giornata con un sit-in davanti alla Prefettura, mentre Torino, il cuore pulsante del Piemonte, vedrà la sua manifestazione principale in Piazza San Carlo.

Biella, Alessandria e Cuneo si uniranno con propri presidi, mentre Novara e Omegna si distingueranno per un’azione unitaria.

Il vercellese, infine, amplificherà la protesta con un doppio appuntamento simultaneo a Vercelli e Borgosesia.

Questa mobilitazione non è solo una risposta a specifiche problematiche del momento, ma si inserisce in un contesto più ampio di trasformazioni profonde nel mondo del lavoro, segnato dalla precarietà, dalla digitalizzazione e da nuove forme di organizzazione del lavoro.

Lo sciopero rappresenta un monito per le istituzioni e le parti sociali, un invito a un dialogo costruttivo e a politiche concrete per garantire un futuro dignitoso e sostenibile per tutte le lavoratrici e i lavoratori.

L’obiettivo ultimo è quello di costruire un sistema economico e sociale più equo, che valorizzi il lavoro e tuteli i diritti di ogni cittadino.