Tortona Illumina il Futuro: La Fiamma Olimpica a Casa di Arte e Innovazione

Tortona, città d’arte e di innovazione nel cuore del Piemonte, si appresta ad accogliere un evento di portata storica: il passaggio della Fiamma Olimpica, preludio emozionante ai Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

Il 16 gennaio, un’aura di attesa e di festa avvolgerà la comunità, con la Fiamma che siglerà l’ultima tappa piemontese del suo percorso, prima di inoltrarsi in Lombardia.

L’avvenimento non si configura semplicemente come una cerimonia di passaggio, ma si traduce in un’opportunità di risveglio collettivo, un momento per rinsaldare il tessuto sociale e proiettare lo sguardo verso il futuro.

In questa visione, il Comune di Tortona ha ideato il progetto “Tortona accende il futuro”, un’iniziativa complessa e articolata, volta a coinvolgere attivamente scuole, famiglie e cittadini di ogni età e provenienza.

L’obiettivo non è solo assistere al passaggio della Fiamma, ma interiorne i valori fondanti del movimento olimpico: spirito di sacrificio, fair play, inclusione, eccellenza e soprattutto, la forza della collaborazione.

“Tortona accende il futuro” si declina in un programma di attività didattiche e culturali, laboratori creativi per bambini, incontri con atleti e figure ispiratrici, iniziative di sensibilizzazione ambientale e progetti di cittadinanza attiva.

Si vuole che la Fiamma Olimpica diventi un catalizzatore per la riflessione sui temi dello sport come strumento di crescita personale e sociale, dell’importanza della sostenibilità ambientale e dell’impegno civico.

Il percorso della Fiamma, previsto per le ore 10, si snoderà attraverso arterie strategiche della città.

L’ingresso avverrà dalla Strada Statale dei Giovi, precisamente all’altezza della rotonda Asmt, per poi proseguire lungo Corso Don Orione e Via Emilia, culminando in un punto di arrivo simbolico sulla Statale per Voghera, alla rotonda Oasi.

Lungo il tragitto, saranno allestiti appositi punti di accoglienza, progettati per garantire la massima sicurezza e offrire a tutti i presenti un’esperienza visiva ottimale.

Questi punti, opportunamente segnalati, offriranno servizi di assistenza, ristoro e informazioni, con particolare attenzione alle persone con disabilità e alle famiglie con bambini.

L’evento non si limita ad un percorso fisico, ma si configura come un percorso di ispirazione e di speranza, un invito a credere nel potere dello sport come motore di cambiamento positivo per la comunità e per il mondo intero.

Tortona, con il suo sguardo rivolto al futuro, si prepara ad accendere la fiamma dell’olimpiade, illuminando il cammino verso Milano-Cortina 2026 e proiettando i suoi valori di accoglienza, innovazione e resilienza nel cuore dell’evento sportivo più importante del pianeta.