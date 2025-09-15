Tragico incidente sulla 35bis: Morto motociclista a Bosco Marengo.

La tragedia si è consumata lungo la strada statale 35bis, arteria che collega Bosco Marengo a Novi Ligure, in provincia di Alessandria.

Un uomo di 34 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nelle prime ore del 15 settembre, un evento che ha lasciato un velo di sgomento nella comunità locale.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Carabinieri, che hanno prontamente risposto al chiamate di soccorso, il motociclista, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo, sbandando fuori dalla carreggiata.

L’impatto con il terreno è stato fatale.

L’intervento del personale sanitario del 118 si è rivelato inutile: il decesso è stato constatato immediatamente sul posto.

La necessità di ricorrere a un trasporto d’urgenza presso una struttura ospedaliera è stata quindi esclusa.

L’area dell’incidente è stata immediatamente messa in sicurezza, consentendo ai militari dell’Arma di iniziare gli approfondimenti volti a determinare con precisione le circostanze che hanno portato alla tragedia.

L’indagine si concentrerà sull’analisi delle condizioni del manto stradale, la visibilità, la presenza di fattori esterni che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo da parte del motociclista, e sulle possibili dinamiche legate alla velocità e all’utilizzo del veicolo.

Oltre all’aspetto tecnico-procedurale, l’incidente solleva interrogativi più ampi sulla sicurezza stradale, in particolare nelle tratte caratterizzate da curve impegnative o punti di visibilità ridotta.

La 35bis, pur essendo una strada di collegamento importante, presenta caratteristiche che richiedono particolare cautela da parte degli utenti della strada, motociclisti inclusi.

Questo evento doloroso si aggiunge a un triste bilancio di incidenti stradali che affliggono il territorio, sottolineando l’importanza di una maggiore sensibilizzazione verso comportamenti responsabili alla guida, del rispetto dei limiti di velocità e dell’utilizzo di dispositivi di protezione adeguati.

La comunità locale, profondamente addolorata per la perdita di un giovane uomo, si stringe attorno alla famiglia e agli affetti del motociclista, auspicando che l’indagine possa fare luce sulla dinamica dell’incidente e prevenire il ripetersi di simili tragedie.

La speranza è che questo evento possa fungere da monito per tutti, ricordando la fragilità della vita e la necessità di una costante vigilanza sulla strada.