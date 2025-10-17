Biella, Spaccio in Montagna: Inseguimento e Caduta Drammatica

Durante un’attività di contrasto alla criminalità organizzata, i Carabinieri della Compagnia di Biella hanno intercettato un uomo sospettato di essere coinvolto in attività di spaccio di stupefacenti in un’area montuosa, lungo la suggestiva via del Santuario d’Oropa.

La dinamica, iniziata come una routine operazione di polizia, si è rapidamente trasformata in un drammatico episodio con risvolti complessi.

L’individuazione dell’uomo, un trentenne residente in zona, ha innescato una reazione immediata.

Spaventato dalla presenza delle forze dell’ordine, il soggetto ha tentato la fuga a piedi, percorrendo un sentiero impervio che costeggia il Santuario.

La disperata corsa si è conclusa tragicamente con una rovinosa caduta in un dirupo, seppur di modesta profondità.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino, prontamente allertati, è stato cruciale per il recupero dell’uomo, che versava in condizioni di incertezza e presentava evidenti traumi.

Le operazioni di soccorso, resese più complesse dalla conformazione del terreno e dalla scarsa illuminazione, hanno richiesto l’utilizzo di attrezzature specialistiche e la collaborazione di personale altamente qualificato.

Trasferito in ambulanza, il trentenne è stato ricoverato in ospedale in codice giallo, necessitando di accertamenti diagnostici e cure mediche immediate.

Le sue condizioni, sebbene non critiche, richiedono un monitoraggio costante da parte del personale sanitario.

L’episodio solleva interrogativi significativi sulla pervasività del fenomeno dello spaccio di droga in aree montane e sulla necessità di rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto, non solo attraverso l’attività di controllo del territorio, ma anche attraverso interventi mirati alla riqualificazione sociale e al sostegno alle comunità locali.

L’incidente mette in luce, inoltre, la pericolosità dei percorsi montani, spesso frequentati anche da persone non preparate, e l’importanza di adottare comportamenti prudenti e responsabili.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e per accertare le responsabilità del soggetto coinvolto.