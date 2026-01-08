Cina all’Oasi Zegna: la squadra olimpica sceglie Bielmonte.

L’Oasi Zegna Ski Racing Center, polo d’eccellenza per l’allenamento agonistico dello sci alpino, incastonato nel cuore pulsante dell’Oasi Zegna sulle Alpi biellesi, accoglie una delegazione di prestigio: la Chinese Ski Association, federazione sciistica di Pechino.

La scelta di Bielmonte come base per la preparazione olimpica rappresenta un riconoscimento significativo per il centro sportivo e un’opportunità unica per lo scambio di competenze e l’elevazione del livello tecnico.

A guidare il team cinese, Angela Li, Direttore dello Sci Alpino, e Adriano Iliffe, Head Coach, figure di riferimento per la pianificazione e l’esecuzione degli allenamenti.

L’evento sottolinea come l’Oasi Zegna Ski Racing Center si configuri non solo come struttura sportiva all’avanguardia, ma anche come un punto di convergenza tra cultura sportiva internazionale e territorio biellese.

Gildo Zegna, esprime un profondo senso di orgoglio, evidenziando il significato strategico di questa partnership.

“Accogliere una squadra nazionale di tale ambizione è per noi una grande responsabilità e un motivo di immenso orgoglio,” dichiara.

“Questa presenza, affiancata al ruolo di centro di allenamento ufficiale della Federazione Italiana Sci, testimonia la dedizione e la visione che guidano il nostro progetto: garantire agli atleti un ambiente di allenamento ottimale, promuovendo al contempo il valore del territorio e l’etica dello sport.

“L’importanza del centro si estende oltre la mera funzionalità sportiva.

L’Oasi Zegna Ski Racing Center, infatti, si inserisce in un ecosistema più ampio di sviluppo sostenibile e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

La presenza della Chinese Ski Association rafforza l’immagine di Bielmonte e dell’intera Oasi Zegna come destinazione di eccellenza, capace di coniugare la passione per lo sport con l’attenzione all’ambiente e alla comunità locale.

Il progetto si propone di creare un modello di sviluppo turistico responsabile, che promuova la crescita economica senza compromettere la bellezza e l’integrità del paesaggio alpino.

La sinergia tra sport, natura e tradizione si rivela così un elemento chiave per il successo e la longevità dell’Oasi Zegna Ski Racing Center.