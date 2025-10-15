Rapine a Torino: Smascherata banda, arrestati due uomini

Un’ondata di violenza e intimidazione ha scosso la città di Torino nell’arco di un mese, tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, culminando nell’arresto di due individui residenti nel Biellese.

L’attività investigativa, orchestrata dalla Procura della Repubblica torinese e condotta con metodo e precisione dalla Squadra Mobile, ha permesso di smantellare una dinamica criminale responsabile di una serie di rapine aggravate che hanno preso di mira esercizi commerciali, infliggendo un danno economico complessivo stimato in oltre 47.000 euro.

L’operazione, che ha portato alla luce una strategia di attacco caratterizzata da una spregiudicata escalation di violenza, ha identificato due uomini, uno di origine maghrebina, cittadino italiano, di 29 anni, e un cittadino marocchino di 34 anni, come i principali responsabili.

La loro condotta, ricostruita attraverso un’attenta analisi delle immagini di videosorveglianza e di testimonianze, rivela una pianificazione e un’esecuzione delle rapine improntate a un deliberato intento di terrorizzare le vittime.

Le modalità operative impiegate dai due individui evidenziano una escalation di violenza che spazia dall’utilizzo di oggetti contundenti, come cocci di bottiglia utilizzati per minacciare un cassiere in un supermercato del quartiere Parella, all’uso di armi da taglio, come coltelli, in occasione di rapine a una farmacia nel quartiere Pozzo Strada.

Il gesto più audace e intimidatorio si è verificato durante una rapina a una gioielleria di Corso Francia, dove i due hanno forzato l’ingresso sfondando la vetrina con un martello e asportando tre orologi di considerevole valore.

In questo frangente, uno dei rapinatori ha simulato l’estrazione di un’arma d’acciaio dalla cintura, al fine di dissuadere un dipendente dal tentare di ostacolarne la fuga.

Le indagini hanno permesso di ricostruire il percorso dei due, culminando nel loro rintraccio e fermo nei pressi di un’area verde pubblica a Biella.

Successive perquisizioni presso i loro domicili hanno consentito il recupero di abiti che presentavano corrispondenze con quelli indossati durante le azioni criminali, consolidando l’imputazione di rapina aggravata a loro carico.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere per entrambi gli individui, in attesa del prosseguimento delle indagini e del processo che ne determinerà la responsabilità penale.

L’operazione testimonia l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e l’efficacia dei sistemi di videosorveglianza come strumenti cruciali nella prevenzione e nella repressione della criminalità.

La vicenda solleva inoltre interrogativi sulla sicurezza degli esercizi commerciali e sulla necessità di implementare misure di protezione più efficaci per i dipendenti e i clienti.