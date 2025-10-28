Al via a Cuneo le riprese di “7 Anniversari”

Sono iniziate il 20 ottobre a Cuneo le riprese di 7 ANNIVERSARI, lungometraggio d’esordio alla regia di Sabrina Iannucci, con Benedetta Porcaroli (Immaculate – La Prescelta, La scuola cattolica) e Lorenzo Zurzolo (In The Hand of Dante, Morrison) protagonisti e con la partecipazione di Pia Lanciotti (La dea fortuna, Loro 2). La direzione della fotografia è affidata a Vito Frangione.

Il film è prodotto da Andromeda Film con Piano B Produzioni e realizzato con il contributo del FESR Piemonte 2021/2027 – Bando “Piemonte Film Tv Fund” e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Le riprese, che si svolgeranno dal 20 ottobre al 22 novembre 2025, saranno realizzate con la collaborazione della Città di Cuneo, coinvolta grazie alla Rete regionale di Film Commission Torino Piemonte e in seguito al protocollo d’intesa con la Fondazione. 7 ANNIVERSARI racconta l’intensa e originale storia d’amore tra due anime apparentemente opposte, alle prese con il tempo, le paure e il desiderio di non perdersi.

Sinossi

7 ANNIVERSARI è la storia di Teo (Lorenzo Zurzolo), rider creativo e allergico alle convenzioni, ed Emma (Benedetta Porcaroli), doppiatrice affermata, razionale solo in apparenza. Un incontro casuale li unisce, ma le paure di lei rendono l’amore una sfida. Per affrontarle, Teo propone un patto insolito: una relazione con scadenza a sette anni. Un modo per amare senza paura della fine. Ma quando il tempo stringe, i sentimenti complicano tutto. Riusciranno a riscrivere il loro destino prima del settimo anniversario?