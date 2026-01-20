questuosaunico.

Il mondo della medicina e della politica piemontese piange la scomparsa del Dottor Sebastiano Cavalli, figura di spicco nel panorama sanitario e amministrativo della provincia di Cuneo.

A 69 anni, il chirurgo, originario di Aci Bonaccorsi in Sicilia e profondamente radicato nella comunità di Guarene, lascia un vuoto incolmabile.

La sua carriera, costellata di dedizione e leadership, testimonia un impegno costante per il benessere della collettività e la valorizzazione della professione medica.

Laureato in medicina nel 1981, il Dottor Cavalli ha intrapreso un percorso professionale di grande valore.

La sua esperienza ha attraversato diverse realtà sanitarie, da Mondovì all’Asl di Bra e Alba, fino a ricoprire il ruolo di dirigente medico di chirurgia generale presso l’ospedale Ferrero di Verduno.

La sua competenza e la sua visione hanno portato alla creazione e alla direzione della struttura di endocrinochirurgia, un’area specialistica di fondamentale importanza per la diagnosi e il trattamento di patologie complesse.

L’impegno del Dottor Cavalli non si è limitato all’ambito clinico.

Ha ricoperto ruoli di leadership all’interno di importanti enti, come il consorzio socioassistenziale Alba-Langhe-Roero, presieduto tra il 2005 e il 2009, dimostrando una sensibilità particolare verso le problematiche sociali e la necessità di promuovere politiche di inclusione e supporto alle fasce più deboli della popolazione.

La sua figura si è distinta anche nel panorama politico locale.

Eletto consigliere comunale ad Alba, ha assunto la presidenza del consiglio comunale dal 2009 al 2014, guidando con saggezza e competenza un percorso istituzionale complesso.

La sua successiva candidatura a sindaco, sostenuto da una coalizione eterogenea, testimonia il desiderio di contribuire attivamente alla crescita e allo sviluppo del territorio, portando con sé una visione improntata all’innovazione e alla partecipazione civica.

La scomparsa del Dottor Cavalli lascia un segno profondo nella comunità medica e politica.

La Federazione Cimo-Fesmed Regione Piemonte e l’Ordine dei Medici di Cuneo perdono un punto di riferimento fondamentale, un uomo che ha dedicato la sua vita alla cura del prossimo e alla difesa dei valori etici e professionali della medicina.

Il cordoglio è espresso dal sindacato Cimo, che sottolinea con affetto e gratitudine il tempo, l’impegno e la dedizione profusi dal Dottor Cavalli nella tutela della professione medica e nel sostegno ai colleghi.

La cerimonia funebre, prevista per il 21 gennaio alle 14.30 presso il Duomo di Alba, sarà un momento di commiato e di celebrazione della sua vita, del suo contributo e del suo esempio.

Un uomo che ha saputo coniugare la cura del corpo e l’impegno civile, lasciando un’eredità di valori e di dedizione che continuerà a ispirare le generazioni future.