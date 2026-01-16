Bcc Alpi Marittime: Nuova Filiale a Venaria, Crescita e Prossimità

A Venaria Reale, in un segno tangibile di radicamento e crescita, apre le sue porte una nuova filiale di Bcc Alpi Marittime, situata in corso Matteotti 1.

Questa apertura non è un mero atto formale, ma un investimento strategico che consolida la presenza della banca nel tessuto economico e sociale della provincia di Torino, testimoniando un impegno costante a coniugare l’efficienza dell’innovazione tecnologica con la centralità del rapporto personale.

Il segnale lanciato è chiaro: Bcc Alpi Marittime non intende rinunciare alla prossimità fisica, elemento cruciale per alimentare un legame autentico con i soci e con l’intera comunità.

In un’epoca dominata dalla digitalizzazione, la presenza capillare sul territorio si configura come un valore aggiunto, un’ancora di stabilità e fiducia per famiglie e imprese che desiderano beneficiare di un supporto concreto e personalizzato.

Come sottolinea Domenico Massimino, presidente della banca, questa iniziativa rappresenta un tassello fondamentale di una visione più ampia, volta a promuovere uno sviluppo responsabile, inclusivo e sostenibile, capace di rispondere alle specifiche esigenze del territorio.

La nuova filiale non si limita a offrire i tradizionali servizi bancari; si propone come un ecosistema di soluzioni innovative, potenziato da strumenti digitali avanzati.

Questo approccio consente ai professionisti della banca di fornire una consulenza specialistica e mirata, supportando i clienti in ogni fase dei loro progetti di sviluppo, investimento e pianificazione finanziaria.

Giuseppe Peirotti, direttore generale di Bcc Alpi Marittime, evidenzia come l’obiettivo sia quello di essere un partner affidabile e competente, in grado di accompagnare i clienti nel complesso panorama economico attuale.

L’espansione territoriale di Bcc Alpi Marittime si inserisce in un percorso di crescita significativo.

La rete di filiali, composta da 23 sedi – di cui due distaccate a Torino e Loano – si estende su 194 Comuni, distribuite tra le province di Cuneo, Torino e Savona, riflettendo un forte legame con il territorio alpino-marittimo.

L’evoluzione numerica dei soci, cresciuti esponenzialmente da poco più di 4.000 nel 2007 a oltre 19.500 attuali, testimonia la crescente fiducia nella banca cooperativa e nel suo modello di business, fondato sulla condivisione dei valori e sulla centralità delle persone.

L’apertura di Venaria Reale è dunque un investimento nel futuro, un impegno a rafforzare il ruolo di Bcc Alpi Marittime come motore di sviluppo e prosperità per l’intera comunità.