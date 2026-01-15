IMUN Torino: Giovani Diplomatici Affrontano le Sfide Globali

La Città metropolitana di Torino ha ospitato con rinnovato entusiasmo l’edizione 2024 della simulazione delle sedute delle Nazioni Unite, l’IMUN – Italian Model United Nations, un’esperienza formativa di calibro internazionale che coinvolge attivamente gli studenti piemontesi e non solo.

Undici istituti scolastici, provenienti da un ventaglio geografico che si estende da Cuneo a Ivrea, hanno partecipato a questa edizione, dimostrando un vivo interesse per le dinamiche della diplomazia e del diritto internazionale.

L’IMUN, un progetto ideato e gestito da United Network Europa, si propone come un laboratorio di cittadinanza attiva, in cui i giovani si confrontano con le sfide globali, sviluppando competenze cruciali per il futuro: capacità di negoziazione, pensiero critico, comprensione interculturale e abilità comunicative in lingua inglese, lingua ufficiale delle Nazioni Unite.

Il programma non è una semplice imitazione delle procedure ONU, ma un percorso immersivo che richiede una profonda ricerca e preparazione.

Ogni studente, infatti, assume il ruolo di delegato di un Paese membro, dovendo interiorne la politica estera, le priorità economiche e le sensibilità culturali.

Quest’anno, la simulazione torinese si è concentrata sulle complesse tematiche affrontate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Gli studenti, suddivisi in diverse commissioni specializzate, hanno esaminato a fondo questioni di sanità pubblica, come la pandemia di COVID-19, la resistenza agli antibiotici, l’accesso equo alle cure e la preparazione a future emergenze sanitarie.

L’analisi ha richiesto una comprensione approfondita dei determinanti sociali della salute, dei sistemi sanitari nazionali e delle strategie di cooperazione internazionale.

Il culmine dell’esperienza è stata la *plenary session*, una ricostruzione fedele di una seduta dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove i delegati hanno presentato le risoluzioni elaborate nelle commissioni, discusso le divergenze e votato per approvarle.

Questo momento cruciale ha richiesto non solo preparazione tecnica, ma anche capacità di sintesi, persuasione e gestione delle relazioni interpersonali.

Al termine dei lavori, una giuria composta da esperti del settore ha valutato le performance dei delegati, identificando il miglior studente che avrà l’opportunità di partecipare a un’edizione internazionale dell’IMUN, ampliando così i propri orizzonti e rafforzando il proprio curriculum formativo.

L’IMUN si configura come un’importante rete formativa, che abbraccia diverse città italiane – Milano, Venezia, Roma, Napoli, Bari e Catania – testimoniando l’impegno crescente verso l’educazione alla cittadinanza globale e la promozione di una leadership giovanile responsabile e consapevole.

Il progetto, più che un evento isolato, rappresenta un investimento nel futuro, preparando le nuove generazioni ad affrontare le sfide del XXI secolo con competenza, empatia e spirito di collaborazione.