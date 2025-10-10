Liguria-Piemonte: Un’Alleanza per il Turismo del Futuro

Liguria e Piemonte: Un’Alleanza Strategica per il Turismo del FuturoNel cuore del TTG Travel Experience di Rimini, si è concretizzato un’intesa lungimirante tra Liguria e Piemonte, un accordo che segna un punto di svolta nella promozione e valorizzazione turistica dei due territori.

Firmato dagli Assessori regionali al Turismo e Marketing Territoriale, Luca Lombardi (Liguria) e Paolo Bongioanni (Piemonte), il protocollo rappresenta la formalizzazione di un percorso di dialogo avviato a Sanremo e maturato durante l’evento “Cheese” di Bra, testimoniando una volontà condivisa di superare approcci isolati a favore di una visione integrata.

L’iniziativa, sostenuta con entusiasmo dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè, si fonda su una solida base concettuale: il turismo non è semplicemente un’attività ricreativa, ma un potente motore di sviluppo sostenibile, capace di generare crescita economica, preservare il patrimonio culturale e ambientale, e rafforzare l’identità regionale.

L’accordo si pone l’obiettivo di costruire un sistema turistico competitivo, non attraverso la mera somma di offerte, ma attraverso la creazione di sinergie, la condivisione di risorse e la promozione di esperienze uniche.

La complementarità geografica e culturale tra Liguria e Piemonte offre un potenziale inesplorato.

La Liguria, con la sua costa frastagliata e le sue città marinare, incarna la tradizione del turismo balneare e della nautica.

Il Piemonte, con le sue valli alpine, i suoi vigneti collinari e il suo ricco patrimonio storico-artistico, rappresenta l’eccellenza del turismo montano, enogastronomico e culturale.

L’accordo intende unire questi due mondi, creando un’offerta turistica a 360 gradi capace di intercettare un pubblico sempre più esigente e alla ricerca di esperienze autentiche.

Un elemento chiave dell’alleanza è la valorizzazione del turismo outdoor.

La Liguria vanta una rete capillare di oltre 4000 chilometri di percorsi dedicati all’escursionismo e al cicloturismo, un patrimonio che, integrato con le offerte piemontesi, può diventare un fattore di attrazione determinante per un turismo attivo e consapevole.

L’accordo evoca inoltre un richiamo storico profondo.

Le “vie del sale”, antiche rotte commerciali che collegavano la costa ligure con le valli piemontesi, non sono solo un elemento di identità culturale, ma anche un’occasione per ripercorrere un passato di scambio e collaborazione.

Il Piemonte, fornitore di grano, e la Liguria, produttrice di olio, sale e acciughe – ingrediente fondamentale della cucina piemontese – hanno costruito una storia comune che oggi può essere rivisitata attraverso percorsi turistici suggestivi e innovativi, capaci di raccontare un territorio ricco di tradizioni e di sapori.

In sintesi, l’intesa tra Liguria e Piemonte non è solo un accordo operativo, ma un progetto strategico volto a costruire un futuro turistico più sostenibile, competitivo e radicato nel territorio, un futuro che guarda avanti senza dimenticare le proprie origini.