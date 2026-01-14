Pastrengo a Cuneo: 90 anni di impegno e vicinanza

Cuneo, città di storia e di radici profonde, si apre con orgoglio alla mostra “La Pastrengo – 90 anni di Gloria”, un evento significativo organizzato dall’Arma dei Carabinieri per commemorare il nono decennio dalla fondazione di un comando interregionale che incarna non solo un’eccellenza militare, ma un tessuto connettivo per la sicurezza e l’assistenza in quattro regioni amministrative.

Il generale Riccardo Galletta, comandante della Pastrengo, ha sottolineato con chiarezza durante la cerimonia di inaugurazione, tenutasi presso il municipio, che l’identità di un comando di tale portata non si esaurisce in concetti astratti o simboli, ma si concretizza nell’impegno quotidiano e nel valore umano di migliaia di uomini e donne che operano in circa mille stazioni, ventisei comandi provinciali e tre legioni.

La scelta di Cuneo come sede di partenza per questa mostra itinerante non è casuale, ma testimonia un legame storico e di collaborazione consolidato nel tempo.

Dopo i protocolli di circostanza affidati alla sindaca Patrizia Manassero e all’assessore alla cultura Cristina Clerico, il colonnello Marco Piras, comandante provinciale, ha presentato in dettaglio i quattro progetti paralleli che i Carabinieri di Cuneo svilupperanno in concomitanza con la mostra curata da Andrea Pamparana, accessibile a Palazzo Samone fino al 2 febbraio.

Questi progetti, concepiti come un ponte tra l’istituzione e la comunità, mirano a rafforzare il rapporto di fiducia e a promuovere un dialogo aperto e costruttivo.

“Un caffè con il carabiniere” rappresenta un’occasione informale e accessibile per i cittadini di ogni età e provenienza, desiderosi di conoscere da vicino il lavoro e la vita dei Carabinieri, in un contesto rilassato e privo di formalità.

Si tratta di un approccio innovativo per abbattere le barriere e favorire una maggiore trasparenza e comprensione reciproca.

Un’attenzione particolare è rivolta al mondo della scuola, con iniziative dedicate agli studenti.

“Il Carabiniere racconta agli studenti” propone incontri formativi e interattivi, volti a presentare il ruolo dell’Arma in modo coinvolgente e a stimolare la riflessione sui temi della legalità, della cittadinanza responsabile e del rispetto delle regole.

L’open day “Diventa un Carabiniere!” offre un’opportunità unica per scoprire i percorsi di arruolamento e le opportunità di carriera all’interno dell’Arma, incentivando i giovani a considerare una vita al servizio della collettività.

Infine, “Dalla parte di chi soffre” dimostra l’impegno sociale dei Carabinieri, attraverso visite di supporto e assistenza nelle strutture che accolgono anziani e persone disabili.

Questa iniziativa testimonia la vocazione dell’Arma non solo come forza di ordine pubblico, ma anche come presidio di vicinanza e di aiuto per le fasce più vulnerabili della popolazione, incarnando un profondo senso di umanità e di responsabilità sociale.

La mostra e i progetti accessori si configurano dunque come un’occasione preziosa per celebrare non solo un anniversario, ma per rafforzare il legame tra l’Arma dei Carabinieri e la comunità che serve, riaffermando i valori di sicurezza, legalità e solidarietà che ne costituiscono il cuore.