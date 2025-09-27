Pescatore in pericolo: emergenza e soccorso a Gaiola

Un drammatico evento ha scosso la comunità di Gaiola, in provincia di Cuneo, coinvolgendo un pescatore il cui stato di salute ha subito un brusco e allarmante peggioramento durante le operazioni di soccorso.

L’emergenza, innescata intorno alle ore 14:00, ha mobilitato un complesso dispositivo di intervento, evidenziando le sfide poste dal contesto geografico impervio e dalla delicatezza delle condizioni dell’uomo.

Il pescatore, precipitato in un torrente che serpeggia in una gola profonda e impervia, versava in condizioni critiche, manifestando evidenti segni di politrauma e una severa ipotermia, aggravata probabilmente dall’esposizione prolungata all’ambiente naturale ostile.

La difficoltà di accesso alla zona, resa ancora più complessa dalla ripidezza del terreno e dalla presenza di vegetazione intricata, ha imposto una valutazione accurata delle strategie di soccorso.

La tempestività dell’intervento è stata cruciale: squadre specializzate del soccorso alpino, supportate dalla guardia di finanza e dai vigili del fuoco, si sono prontamente messe al lavoro per localizzare e stabilizzare la vittima.

L’impossibilità di operare in elisoccorso, a causa delle limitazioni imposte dalla conformazione del territorio, ha reso necessaria la decisione di optare per il trasporto in autoambulanza, garantendo un supporto medico continuo da parte del personale dell’elisoccorso, preparato a gestire potenziali complicazioni.

L’episodio sottolinea l’importanza di una preparazione costante e di una coordinazione efficiente tra le diverse componenti del sistema di soccorso, in particolare in aree montane dove i rischi ambientali si sommano a quelli legati alla pratica di attività a rischio come la pesca in forra.

La rapidità di risposta, l’utilizzo di competenze specialistiche e la capacità di adattamento alle circostanze impreviste si sono rivelate fattori determinanti per cercare di preservare la vita del pescatore, attualmente ricoverato in ospedale in condizioni critiche, dopo aver subito un arresto cardiaco durante il trasporto.

L’evento solleva, inoltre, interrogativi sulla sicurezza di alcune pratiche sportive e sulla necessità di sensibilizzare gli appassionati sui rischi connessi e sulle misure preventive da adottare.