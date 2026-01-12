Prato Nevoso: Inverno da Record e Crescita Turistica Globale

Il comprensorio sciistico di Prato Nevoso, incastonato nel cuore delle Alpi Cuneesi, ha inaugurato la stagione il 23 novembre, registrando un’ondata di visitatori che ne ha delineato un inverno di straordinaria vitalità.

A conferma di questa rinascita, i passaggi attraverso le porte di accesso alle piste hanno superato l’impressionante cifra di 1.180.228, un dato che riflette un’affluenza considerevolmente superiore a quella dell’anno precedente, con un incremento del 35% nei primi ingressi, attestati a 106.427.

Questa performance eccezionale non si limita al successo puramente sciistico, ma si riverbera positivamente sull’intera economia locale.

Il settore alberghiero e ricettivo, in particolare, ha beneficiato di un’impennata di richieste, con un tasso di occupazione delle strutture che ha segnato un +38% nel periodo natalizio (da dicembre al 3 gennaio), per poi raggiungere un ulteriore +50% nel solo mese di gennaio, a testimonianza di una stagione turistica vivace e dinamica.

L’attrattiva di Prato Nevoso è ulteriormente amplificata dall’offerta di sci notturno, un elemento distintivo che continua a catalizzare l’interesse dei visitatori.

Le presenze sulle piste illuminate, animate dall’atmosfera unica che le caratterizza, sono aumentate del 40%, confermando la centralità di questa esperienza nel pacchetto turistico proposto.

Un elemento cruciale in questa crescita sostenuta è la progressiva internazionalizzazione del bacino di utenza.

Oltre ai tradizionali mercati europei, provenienti dall’Europa centro-settentrionale, si registra una crescita significativa di visitatori provenienti dal Regno Unito e dalla Russia.

La tendenza, tuttavia, non si arresta a questi mercati, ma si estende a destinazioni a lungo raggio, con un aumento delle presenze da paesi asiatici, sudamericani e nordamericani.

Questa diversificazione del flusso turistico sottolinea la capacità di Prato Nevoso di intercettare un pubblico sempre più ampio, ampliando i suoi orizzonti e rafforzando la sua posizione come destinazione alpina di riferimento.

L’aumento di visitatori da terre lontane è un segnale di una crescente reputazione a livello globale, un risultato che testimonia la qualità dell’offerta e la capacità di innovazione del comprensorio.