Valentino Garavani, un tributo della Biennale al Made in Italy.

La comunità biennale, con il suo Presidente, il Direttore Generale, la Responsabile dell’Archivio Storico, il Direttore Artistico del Settore Cinema, il Consiglio di Amministrazione e l’intera macchina operativa, si raccoglie in un tributo sentito e profondamente grato a Valentino Garavani, figura emblematica del Made in Italy e dell’eccellenza italiana nel mondo.

Oltre a essere un genio dell’alta moda, Garavani fu un visionario imprenditoriale, capace di incarnare in ogni sua creazione un’eleganza sofisticata e intramontabile, un connubio magistrale tra tradizione sartoriale e una visione contemporanea, che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama globale.

La sua influenza si estende ben oltre le passerelle, permeando il mondo del cinema con abiti che hanno contribuito a definire l’estetica di innumerevoli produzioni, trasformando le attrici in icone e le storie in leggende.

La Biennale di Venezia, custode di memoria e promotrice di arte in tutte le sue forme, è particolarmente orgogliosa di aver ospitato nel 2008, all’interno della sezione Orizzonti Eventi della 65.

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, il documentario “Valentino: The Last Emperor” di Matt Tyrnauer, un ritratto intimo e avvincente del suo percorso artistico e personale.

Quel red carpet, teatro di sguardi e flash, vide Valentino accompagnato da Giancarlo Giammetti, suo fedele socio e compagno di vita, e dalla presenza radiosa di Eva Herzigova, simbolo di bellezza e stile.

L’immagine di Valentino, che ancora nel 2011 si è fatto onorare di sfilare sul leggendario Lido per la proiezione di “W.

E.

– Edward e Wallis”, diretto dalla carissima Madonna, testimonia un legame profondo e duraturo con il cinema, un’affinità estetica e intellettuale che ha arricchito entrambi i mondi.

La sua visione, la sua dedizione alla perfezione e la sua capacità di interpretare i desideri del tempo hanno reso Valentino Garavani un punto di riferimento non solo per la moda, ma per l’intera cultura italiana, un esempio di creatività, passione e successo che continua ad ispirare generazioni di artisti e imprenditori.

La sua eredità non è solo un repertorio di abiti iconici, ma un vero e proprio manifesto di eleganza e innovazione che trascende le tendenze passeggere e rimane un faro per il futuro.